‘충북형 도시농부’ 인력 중개 50만 명 돌파

농촌의 인력난 해소와 도시민의 귀농·귀촌을 유도하기 위한 ‘충북형 도시농부’ 사업이 인력 중개 50만 명을 돌파했다.
충북도는 2022년 시작한 충북형 도시농부 사업의 인력 중개 실적이 16일 기준 50만 명을 넘어섰다고 밝혔다. 도는 이를 기념해 이날 오전 청주시 흥덕구 미호천 영농법인에서 김영환 충북도지사와 도시농부 참가자, 수요 농가, 도시농부 중개센터 관계자 등이 참석한 가운데 현장 간담회를 열었다. 간담회에서는 특정 참여자에게 중개가 집중되는 쏠림 현상 방지 대책 등 다양한 발전 방안이 논의됐다. 도는 남부권과 북부권에서도 현장 간담회를 이어갈 계획이다.
충북형 도시농부는 외국 인력에 의존하던 영농 현장에 도시 유휴 인력을 연결해 농촌의 인력난을 해결하고, 도시민의 귀농·귀촌을 유도하기 위해 추진된 ‘전국 최초 도농 상생형 농촌 일자리 사업’이다. 대상은 75세 이하 은퇴자, 주부, 청년 등 유휴 인력이며, 2022년 청주·괴산·보은에서 시범사업을 시작한 뒤 이듬해 도내 11개 시군으로 확대됐다.
강찬식 충북도 농업정책과장은 “사업 추진 3년 만에 인력 중개 50만 명을 넘어서며, 올해 지방자치단체 일자리 대상에서 종합 대상을 받는 데 크게 기여했다”며 “도농이 상생하는 대표적인 지역 일자리 정책으로 평가받고 있다”고 말했다.
지원자들은 이틀간 기초 교육을 받은 후 모내기, 고추 심기, 표고버섯 배지 생산, 사과꽃 따기, 감자 캐기, 김치 가공·포장 등 다양한 농업 현장에 투입된다. 농가는 각 시군의 농촌인력중개센터에 지원을 요청하면 인력이 배정되는 방식이다. 1인당 인건비 6만 원 중 40%(2만4000원)는 도와 시군이 보조하고, 나머지는 농가가 부담한다. 교통비가 지급되고, 상해보험도 자동 가입된다.
시행 첫해 6만5532명이던 인력 중개 실적은 지난해 15만665명으로 크게 늘었으며, 올해는 현재까지 28만 명을 넘어섰다. 도는 △연도별 사업 성과 분석 △현장 의견 반영을 통한 지침 및 제도 개선 △시군별 대표번호 통합으로 참여자 편의 향상을 이끌어낸 점 등이 성과로 이어졌다고 분석했다. 강 과장은 “올해 안에 전산 시스템을 완비해 인력 중개의 효율성과 관리 체계를 강화하겠다”고 덧붙였다.
장기우 기자 straw825@donga.com
