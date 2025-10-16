부산 ‘끼인 세대’에 일자리-역량개발 지원

8월 기준 전체 시민의 28% 해당
부산시는 청년과 노인 사이 연령층인 이른바 ‘끼인 세대’를 위한 다양한 지원을 추진한다고 15일 밝혔다.
2028년까지 6대 분야 918억 투입
부산에서는 2023년 10월 전국 최초로 ‘끼인 세대 지원 조례’가 제정됐다. 조례는 끼인 세대를 35세 이상 54세 이하로 규정하고 있다. 조례를 발의한 김태효 부산시의원(해운대3)은 “경제활동이 왕성하고 사회를 지탱하는 끼인 세대의 역량을 강화하는 것이야말로 부산이 인구소멸 위기를 벗어나는 길”이라고 말했다.
시에 따르면 8월 기준 전체 부산시민의 약 28%, 즉 91만 명이 끼인 세대로 집계됐다. 시 관계자는 “이들은 경제활동 인구의 상당 부분을 차지하지만, 청년층과 노년층에 비해 정부와 지자체의 지원이 부족한 실정”이라고 말했다. 2023년 시 예산 집행 기준으로 보면 청년층(19∼35세)을 대상으로 한 사업은 121개, 예산 약 2200억 원이 투입됐다. 장노년층(60세 이상)에는 53개 사업에 약 2조2000억 원이 집행된 반면, 중장년층(35∼59세) 대상 사업은 10개에 불과했고 예산 규모도 108억 원에 그쳤다. 이에 시는 ‘끼인 세대에서 키(Key) 세대로’를 슬로건으로 내걸고, 2028년까지 일자리·역량개발·교육 등 6대 분야 32개 지원사업에 총 918억 원을 투입하기로 했다.
먼저 중소·중견기업이 40∼50세 구직자를 정규직으로 채용하면 6개월간 1인당 최대 480만 원의 인건비를 지원한다. 또한 40∼54세 경력단절여성에게는 구직활동에 필요한 직업교육과 자격증 취득 등을 지원하기 위해 3개월간 총 90만 원을 지급한다. 이와 함께 폐업한 자영업자나 소상공인 중 신규 취업한 사람을 대상으로 개인 납입액의 100%(최대 180만 원)를 매칭 지원하는 ‘희망두배통장’ 제도를 운영한다. 40세 이상 여성의 건강한 출산을 지원하는 ‘부산 40+ 산모 행복 패키지’ 사업도 새로 도입한다.
강성명 기자 smkang@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0