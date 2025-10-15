“사이버쪽에 수익 40% 주기로” 김건희 육성 법정 공개

김건희 여사 재판에서 도이치모터스 주식 거래 당시 김 여사가 증권사 직원에 “내가 40%를 주기로 했다”며 수익을 나누기로 했다고 말하는 통화 녹음이 공개됐다.
서울중앙지법 형사합의27부(부장판사 우인성)는 15일 김 여사에 대한 2차 공판을 진행했다. 김 여사는 검은색 정장에 흰색 셔츠 차림으로 큰 마스크, 뿔테 안경을 착용한 채 재판에 참석했다. 지난 기일과 달리 앞머리를 헤어핀으로 옆으로 고정한 상태였다.
이날 오전엔 미래에셋증권 전 직원인 박모 씨에 대한 증인신문이 진행됐다. 박 씨는 김 여사의 미래에셋증권 계좌 4개를 관리했다. 박 씨는 김 여사가 도이치모터스 주식을 매매할 당시 김 여사에게 거의 매일 주식 잔고와 매매 현황을 보고했다고 인정했다. 그는 김 여사가 개인이 직접 주식을 매매할 수 있는 ‘HTS(홈 트레이딩 시스템)’을 사용했음에도 매일 보고하는 건 일반적이지 않다고 언급하기도 했다.
이와 관련해 이날 법정에선 2010년 10월부터 2011년 1월까지 김 여사가 박 씨와 통화한 녹취가 재생됐다. 여기엔 작전 세력과의 수익 공유를 암시하는 내용이 담겨있었다. 김 여사는 녹취에서 박 씨에게 “(수익을) 쉐어(나눠야)해야 돼서” “거기서 내가 40% 주기로 했어”라고 말했다. 이에 대해 “김 여사가 사이버 쪽 사람들에게 이익금 40% 주기로 약정한 걸로 보이는데 맞느냐”는 특검 질문에 박 씨는 “그렇게 보인다”고 대답했다. ‘사이버 쪽 사람들’이란 도이치 주가조작 작전 세력을 의미하는 것으로 보인다.
녹취에서 김 여사가 “저쪽 사이버 쪽 하는 사람들이 이게 되잖아. 다 그거 하더라고”라고 말한 내용에 대해 특검이 “‘(사이버 쪽 사람이) 작전 세력으로 의심되고, 정보를 체크하면서 매매하죠’라고 진술한 게 맞냐”고 묻자 박 씨는 “맞다”고 했다.
박 씨가 “오늘 시장이 26포인트 빠졌다. 도이치모터스는 관리하니까 가격이 유지된 것”이라고 말하자 김 여사는 “대단하다” “예, 알겠습니다”라고 대답했다. 이와 관련해 박 씨는 “주식 시장이 나빠도 주가 영향 없이 올라가는 종목을 ‘받힌다’고 표현하고 누가 관리하는 것 같다고 얘기한다”고 법정에서 진술했다.
오후 공판에선 ‘정치브로커 명태균 씨 공천 개입 의혹’을 폭로한 강혜경 씨가 증인으로 출석했다. 강 씨는 명 씨가 실질적으로 운영한 여론조사업체 미래한국연구소 부소장이자 공천 개입 의혹과 연관된 김영선 전 국민의힘 의원의 회계책임자였다. 강 씨는 “대선조사 비용 집계표 엑셀파일을 만들라는 명 씨 지시가 있었다”며 “(명 씨가) 김 여사한테 돈 받아올 거라고, 만들어서 본인에게 전달해달라고 했다”고 진술했다.
댓글 0