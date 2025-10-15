동아일보

“꼭꼭 숨어라, 곤충 다리 보일라”

14일 광주 북구 광주호 호수생태원에서 열린 ‘유아 기후생태 놀이교실’에 참여한 청운어린이집 원생들이 꽃 속에 숨은 곤충을 관찰하며 생태 체험을 하고 있다.

#광주#광주호#호수생태원#기후생태
박영철 기자 skyblue@donga.com
