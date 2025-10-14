동아일보

제주해변 포대에 웬 벽돌? 66만명분 신종마약 케타민이었다

  • 동아일보

  • 입력 2025년 10월 14일 17시 56분

코멘트

글자크기 설정

시가 60억원…겉면에 ‘茶’ 표기

제주 해변에서 발견된 벽돌 모양 케타민. 제주지방해양경찰청 제공
제주 해변에서 발견된 벽돌 모양 케타민. 제주지방해양경찰청 제공
제주 해변에서 60억 원 상당의 신종 마약 ‘케타민’이 발견됐다. 1회 투약 기준으로 66만 명이 동시에 투약할 수 있는 양이다
.
14일 제주지방해양경찰청에 따르면 7일 제주 서귀포시 성산읍 광치기해변에서 해양쓰레기를 수거하던 바다 환경지킴이가 수상한 포대 자루를 발견해 해경에 신고했다. 포대 안에는 벽돌 모양으로 포장된 물체 20개(20㎏)가 은박지와 투명 비닐로 여러 겹 포장돼 있었다. 겉면에는 한자로 ‘茶(차)’가 적혀있었다. 해경이 국립과학수사연구원에 성분 분석을 의뢰한 결과, 해당 물질은 신종 마약 케타민으로 확인됐다.

케타민은 의료용 마취제로 쓰이지만, 환각과 도취 효과 때문에 불법 유통 시 마약으로 분류된다. 이번에 발견된 20㎏은 1회 투약량(0.03g) 기준 약 66만 회분에 해당한다. 시가 60억 원이다. 케타민은 가격이 저렴하고 투약이 쉬워 젊은 층에 빠르게 확산하고 있으며, 과거 강남 클럽 ‘버닝썬’ 사건에서도 성범죄에 악용된 바 있다.

제주해경은 수사전담반을 구성해 유입 경로를 추적하고 있다. 인근 해상을 수색하는 한편, 포장지에서 채취한 DNA와 지문을 분석 중이다. 또한 미국 마약단속국(DEA) 등 해외 수사기관과 공조해 국제 마약 밀매 조직 연루 가능성도 수사 중이다. 해경은 “해류를 따라 외국에서 떠밀려 왔을 가능성도 배제하지 않고 있다”고 밝혔다.
#케타민#신종 마약#해양쓰레기#해경#마약 밀매#마약 단속#성산읍#버닝썬 사건
제주=송은범 기자 seb1119@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스