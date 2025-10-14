“한국 청년 구조요청, 작년부터 매달 20~30건 접수”

[캄보디아 범죄 공포]
구조 활동 펼쳐온 ‘한인구조단’ 밝혀… “웬치 소유주 대부분 고위 공무원”
국제앰네스티 “적발된 시설 70%, 경찰 급습 이후에도 그대로 운영”
캄보디아에서 감금·착취를 당한 한국 청년이 민간단체에 구조를 요청하는 건수가 매달 20∼30건에 달하는 것으로 나타났다. 정부 관료가 범죄 조직과 결탁해 ‘뒷배’ 역할을 하면서 조직범죄가 근절되지 않고 있다는 분석이 나온다.
13일 해외 체류 한국인의 귀국을 지원하는 비영리법인 ‘한인구조단’에 따르면 지난해부터 10월 현재까지 캄보디아에서 매달 20∼30건의 구조 요청이 접수되고 있다. 이 단체는 현지 한인회 등과 협력해 취업 사기를 당한 뒤 감금된 20, 30대 한국 청년들을 구출해 왔다.
중범죄 대응에 민간단체가 직접 나서야 하는 이유는 현지 공권력의 부패 때문이라는 게 피해자와 구조단의 공통된 증언이다. 지난해 범죄 조직에 감금됐다 탈출한 한 30대 남성은 “현지 경찰은 조직이 발각될 것 같으면 ‘다른 곳으로 옮기라’고 귀띔한다”며 “웬치(범죄단지) 소유주 대부분이 정부 고위 공무원이라 경찰도 쉽게 들어가지 못한다. 조직은 매달 수만 달러를 상납하며 보호를 받는다”고 말했다. 국제투명성기구 부패인식지수에서 캄보디아는 180개국 중 158위(2024년 기준)에 머물렀다.
부패는 범죄 수사에도 영향을 미치고 있다. 2월 캄보디아 경찰에 체포된 한국인 피싱범 강모 씨(31) 부부는 120억 원대 범죄를 저질렀음에도 7000만 원 상당의 뇌물을 건네고 풀려난 것으로 알려졌다. 경찰청은 올해 1∼8월 캄보디아에 20건의 국제 공조를 요청했지만, 실제 회신은 6건(30%)에 그쳤다.
국제사회도 캄보디아 사법 시스템의 부패를 지적하고 있다. 미국 국무부는 올해 초 인신매매 보고서에서 “정부는 불법 사기 시설 운영자나 소유주를 단 한 명도 기소하지 않았다”며 “검사와 판사들이 기소 기각이나 감형 대가로 뇌물을 수수했다”고 밝혔다. 국제앰네스티 역시 “적발된 사기 시설의 3분의 2 이상이 경찰 급습 이후에도 그대로 운영됐다”고 비판했다. 경찰청은 “캄보디아 내 한국인 피해 사망자 전수조사를 검토하겠다”고 밝혔다.
