서울대 의대 신입생 22%가 강남3구 출신

한양대 의대, 32%로 의대중 최고
올해 서울대 의대 신입생 5명 중 1명은 서울 강남 3구(강남·서초·송파구) 소재 고교 출신인 것으로 나타났다. 강남 3구 고교 출신 신입생 비율이 가장 높은 의대는 한양대였다.
“교육의 지역쏠림-계층화 우려돼”
13일 국회 교육위원회 소속 더불어민주당 김문수 의원실이 교육부로부터 제출받은 자료에 따르면, 올해 서울대 의대 신입생 중 강남 3구 고교 출신의 비율은 21.9%였다. 서울대 전체 신입생 중 강남 3구 고교 출신은 12.85%로 의대에 해당 지역 출신 신입생 비율이 전체 신입생 평균보다 높은 것으로 나타났다.
전국 의대 39곳 중 자료를 제출하지 않은 연세대를 제외한 38곳 가운데 강남 3구 고교 출신 비율이 가장 높은 의대는 한양대 (31.82%)였다. 3명 중 1명꼴이다. 그 다음으로는 △가천대(26.76%) △이화여대(25%) △고려대(24.78%) △가톨릭대(23.96%) 등 순이었다.
강남 3구 고교 출신 신입생 비율이 가장 낮은 의대는 전남대(3.03%)였다. 그 다음으로 비율이 낮은 의대는 울산대(3.64%), 부산대(3.68%) 등이었다.
김 의원은 “교육의 지역 쏠림과 계층화가 우려된다”며 “과도한 쏠림이 학생에게는 지나친 경쟁을, 가정에는 높은 사교육비 부담을 초래하는 만큼 균형과 다양성을 높일 해법을 찾아야 한다”고 강조했다.
김소영 기자 ksy@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0