스마트팜-로봇견 체험… 농업박람회에 다 모였네

23일부터 전남농업기술원서 개최
대한민국 농업의 미래를 제시하는 ‘2025 국제농업박람회’가 23일부터 29일까지 전남 나주시 산포면 전남농업기술원 일원에서 열린다.
‘농업이 세상을 바꾼다’를 주제로, ‘인공지능(AI)과 함께하는 농업혁신, 생명을 키우는 K-농업’을 슬로건으로 내건 이번 박람회에는 25개국 380여 기관이 참여한다.
박람회는 관람객이 농업의 무한한 가치를 직관적으로 체험할 수 있도록 5개 주제의 ‘마당(田)’으로 구성됐다. 실물 전시와 체험 중심으로 설계된 각 마당에서는 농업의 현재와 미래를 오감으로 느끼고 배우는 특별한 경험을 제공할 예정이다.
‘상생마당전’은 미래세대와 소통하며 농촌 문화의 가치를 나누는 공간이다. 어린이와 청소년이 스마트팜·코딩·드론 체험을 할 수 있는 직업체험관, 청년 농부들의 창업을 지원하는 청년창업농마켓, 전남 농산물 패션쇼, 월드 새참 콘테스트 등 다양한 문화 프로그램이 진행된다.
‘농업미래전’에서는 AI 스마트팜, 기후변화 대응 품종, 우주 시대 먹거리 기술 등을 전시하고, 세계 선두 기업의 자율주행 트랙터 체험과 로봇견 ‘스팟’ 시연 등 첨단 농업 기술을 직접 경험할 수 있다.
‘농업산업전’은 최신 농기계와 스마트팜 기술, 농자재 전시 및 판매 부스를 통해 농업 생산성을 높이는 산업 기술과 정보를 교류하는 장이다.
‘비즈니스전’은 K-농업의 글로벌 교류와 수출 확대를 위한 공간으로, 16개국 50여 해외 바이어가 참여하는 수출상담회, 월드푸드테크 포럼, 국제 커피 심포지엄 등 국제 학술대회가 열린다. 이를 통해 글로벌 네트워크를 강화할 방침이다.
‘힐링치유전’에서는 풍요의 정원, 아열대 식물원, 고구마·감 수확 체험, K-커피 홍보관, 반려문화놀이터 등 자연 속 휴식과 오감 체험을 제공한다. 박관수 전남도 국제농업박람회 사무국장은 “이번 박람회는 단순한 기술 전시를 넘어, 기후위기 시대 농업의 가치를 재발견하고 인류의 미래를 논의하는 장이 될 것”이라며 “대한민국이 첨단 농업 솔루션의 선도적 수출국으로 도약하는 전환점이 되길 기대한다”고 말했다.
정승호 기자 shjung@donga.com
