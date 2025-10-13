동아일보

축제 왔다면 인증샷은 필수

12일 대전 서구 둔산동 보라매공원 일대에서 10일부터 사흘 동안 2025 대전 서구 아트페스티벌이 열린 가운데 시민들이 사진을 찍으며 축제를 즐기고 있다.

#대전#서구#둔산동#보라매공원#아트페스티벌
김태영 기자 live@donga.com
