경찰, 유족 반대에도 ‘양평 공무원’ 부검키로…“사인 조사”

경기 양평 공흥지구 개발 특혜 의혹과 관련해 김건희 특검 조사를 받은 뒤 숨진 채 발견된 양평군 공무원에 대해 경찰이 시신을 부검한다.
12일 양평경찰서 등에 따르면 경찰은 10일 오전 양평읍 자택에서 숨진 채 발견된 양평군청 50대 면장(5급) A 씨의 시신을 13일 부검하기로 했다. 전날 A 씨의 유족 측은 경찰의 부검 계획에 반대 의사를 전달했다.
경찰은 애초 시신의 상태, 유족 진술, 현장 상황 등을 종합해 A 씨가 스스로 목숨을 끊은 것으로 보고 있다. 하지만 보다 정확한 사인 확인을 위해 부검하기로 하고 법원으로부터 압수수색 영장을 발부받았다.
경찰은 또 아직 공개되지 않은 A 씨의 유서에 대해서도 국립과학수사연구원에 필적 감정도 의뢰할 예정이다. A 씨가 현장에 남긴 유서에는 특검에서 조사를 받았다는 내용과 함께 ‘힘들다’ ‘괴롭다’ 등의 심경이 담긴 것으로 알려졌다.
A 씨는 공흥지구 개발 특혜 의혹 수사를 위해 추석 연휴 하루 전인 이달 2일 특검에 피의자 신분으로 소환됐다. A 씨는 2016년 양평군청에서 개발부담금 관련 업무를 맡았다.
유서와는 별도로 국민의힘이 공개한 A 씨의 메모에는 “모른다고, 기억 안 난다고 사실대로 말해도 계속 다그친다”, “(국민의힘) 김선교 의원(당시 양평군수)은 잘못도 없는데 계속 회유하고 지목하라 한다”, “계속되는 회유와 강압에 지치고 힘들어서 전혀 기억도 없는 진술을 하였다” 등의 내용이 적혀 있다.
조영달 기자 dalsarang@donga.com
