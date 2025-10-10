의대 신입 여학생 비율 38%, 5년새 최고

최근 5년간 의대 신입생 가운데 여학생이 차지하는 비율이 올해 최고치를 기록한 것으로 나타났다. 의대뿐만 아니라 치대, 약대, 수의대 등 다른 의약학 계열에서도 여학생 증가 추세가 뚜렷했다.
9일 종로학원이 대학알리미를 통해 분석한 결과에 따르면 2025학년도 전국 의대 신입생 중 여학생 비율은 38.4%였다. 2021학년도 34.1%였던 여학생 신입생 비율은 2022학년도 35.2%, 2023학년도 36.2%, 2024학년도 37.7%로 매년 꾸준히 증가했다.
5대 대형 병원(서울아산, 서울대, 삼성서울, 세브란스, 서울성모병원)을 부속병원 및 교육 협력병원 등으로 둔 의대 5곳의 올해 여학생 신입생 비율은 울산대 50%, 서울대 31.3%, 성균관대 31.2%, 연세대 31.8%, 가톨릭대 34.4%로 나타났다. 임성호 종로학원 대표는 “여학생들의 의약학 계열 전문직에 대한 선호도가 높아지고 학교 내신 성적을 남학생보다 상대적으로 더 잘 관리하는 경향이 영향을 미친 것으로 보인다”고 분석했다.
여학생 신입생 비율 증가는 다른 의약학 계열에서도 비슷했다. 치대의 경우 2021학년도에 33%였던 여학생 신입생 비율이 올해 38.1%로 증가했다. 수의대는 같은 기간 42.5%에서 50.4%로 늘면서 올해 절반을 넘겼다. 2022학년도부터 학부로 전환된 약대는 2022학년도 당시 54.9%였는데 올해 58.1%로 늘었다. 한의대의 경우 2021학년도 43.5%, 2023학년도 43.3%, 올해 43.6% 등 비슷한 수준을 유지했다.
한편 의약학 계열과 함께 상위권 학과로 분류되는 대기업 계약학과의 여학생 신입생 비율은 2023학년도 13.3%, 2024학년도 17.7%, 올해 15.8%로 상대적으로 낮은 수준인 것으로 나타났다. 임 대표는 “반도체 관련 학과에서는 여학생이 주로 기피하는 물리 과목을 핵심 권장과목으로 요구하고 있기 때문”이라고 설명했다.
