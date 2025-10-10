순천만국가정원, 300만 번째 손님은 서울서 온 3대 가족

올 누적 관람객 300만 명 돌파
전남 순천시는 8일 순천만국가정원이 올해 누적 관람객 300만 명을 돌파했다고 9일 밝혔다.
추석 연휴엔 하루 5만 명 찾아
시는 순천만국가정원의 제1호 국가정원으로서의 저력을 다시 한 번 확인한 것이라고 설명했다.
추석을 맞아 순천만국가정원에서는 다채로운 프로그램이 운영돼 연휴 기간 관람객들로 북적였다. 정원에서 열린 한복데이(노리개·복주머니 나눔), 추석 인생 네 컷 이벤트 등이 인기를 끌었다.
100만 ㎡에 이르는 국가정원 곳곳이 세대와 취향을 아우르는 체험과 포토존으로 꾸며져 명절 분위기를 자아냈다. 대형 보름달 포토존에서는 소원을 비는 가족들의 발길이 이어졌고, 대형 윷놀이·제기차기 등 전통 놀이마당도 호응을 얻었다.
추석 연휴에는 하루 평균 5만 명이 넘는 관람객이 순천만국가정원을 찾았다.
300만 번째 관람객은 서울 은평구에서 온 3대 가족이었다. 추석 연휴 기간에는 외국인 방문객 비중도 늘었다.
시는 정원에 영문 리플릿뿐 아니라 실시간 도슨트와 인공지능(AI) 통역·안내 서비스를 도입해 외국인들이 편안하게 관람할 수 있는 환경을 조성했다.
시는 다국어 안내 시스템, 스마트 지도 등 글로벌 서비스 확대를 통해 세계 어디서나 즐길 수 있는 정원을 만들 방침이다.
노관규 순천시장은 “300만 번째 관람객 돌파라는 뜻깊은 성과를 계기로, 순천만국가정원이 세계 속 정원문화의 중심으로 성장해 나갈 것”이라고 말했다.
이형주 기자 peneye09@donga.com
