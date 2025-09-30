전북 차례상 비용 작년보다 저렴

전북에서 올해 추석 차례상을 차리는 데 평균 약 25만6000원이 들어 지난해보다 4.6% 줄어든 것으로 조사됐다. 한국여성소비자연합 전북소비자정보센터는 전주 지역 전통시장과 중소형 마트, 대형마트, 백화점 등 24곳을 대상으로 23개 품목을 조사한 결과 평균 구매비용은 25만6272원으로 나타났다고 30일 밝혔다.
조사는 지난달 24일 이뤄졌다. 이는 지난해 26만8615원보다 4.6％ 줄어든 가격이다. 유통업계별로 보면 전통시장에서 사는 것이 20만1879원으로 가장 저렴했다. 중소형 마트 23만204원, 대형마트 24만5424원, 백화점 42만2918원 순으로 높았다.
무(1㎏) 가격은 지난해 3998원에서 올해 2291원으로 42.7%, 햇사과(300g)는 5654원에서 3911원으로 30.8％ 하락했다. 밤과 햇배 가격도 지난해보다 떨어졌는데 올해 추석이 예년보다 늦어지면서 다양한 품종이 출하되고 태풍 피해가 크지 않아 가격이 안정세를 보였다고 전북소비자정보센터는 설명했다.
반면 쌀 10㎏(3만1762원→3만8695원)과 국산 고사리 400g(1만2246원→1만3625원), 국산 참조기 1마리(1만1331원→1만5976원) 등은 지난해보다 가격이 올랐다.
전북소비자센터 관계자는 “채소류와 과일류, 축산물 등은 품질에 따라 가격 차이가 크고 판매점별로 다양한 할인 행사를 진행하기 때문에 비교한 후 구매해야 한다”고 조언했다.
박영민 기자 minpress@donga.com
