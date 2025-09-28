우본 “우체국 우편-금융 서비스 복구 위한 점검 시작…완료시 공지”

과학기술정보통신부 우정사업본부가 국가정보자원관리원 화재로 중단됐던 우편 서비스 등의 복구를 위한 점검에 돌입했다.
우본은 28일 국정자원 화재로 멈췄던 서버 시스템을 다시 가동해 우편, 금융, 보험 등 모든 서비스가 제대로 작동하고 있는지에 대한 점검을 시작했다. 앞서 우본은 국정자원 화재로 인해 인터넷 우체국을 통한 서비스가 불가능하다고 밝힌 바 있다. 이에 추석 연휴 물류 대란에 대한 우려가 나왔다.
우본은 정확한 서비스 복구 시점을 밝히지 않았다. 다만 우본은 최대한 신속하게 점검과 복구를 마친다는 계획이다. 우본은 복구가 완료되면 공지할 방침이다.
국정자원 화재는 26일 오후 8시 15분경 관리원 5층 전산실에서 발생했다. 작업자 13명이 리튬 배터리를 교체하는 과정에서 배터리 1개에서 불꽃이 튀어 발화한 것으로 중대본은 파악하고 있다. 이번 불로 100명이 대피했고 1명이 1도 화상을 입었다. 배터리 384개는 전소됐다. 소방당국은 전날 오후 6시경 불을 완전히 껐다.
이 화재로 정부의 전산시스템이 중단됐다. 가동 중단 서비스는 인터넷 우체국 외에 △권익위원회 국민신문고 △보건복지부 복지로·사회서비스포털 △행정안전부 정부24·국민비서·모바일 신분증·정보공개시스템·온나라문서·안전신문고·안전디딤돌 △조달청 나라장터·종합쇼핑몰 등이다.
중앙재난안전대책본부(중대본)는 이 시각 현재 시스템 재가동의 필수 조건인 기반 시설 복구를 마치고 네트워크 정상화 작업을 진행 중이다.
이 과정에서 중대본은 전날 밤 9시 36분경 전소된 배터리 384개를 현장에서 모두 반출했다. 또한 28일 오전 5시 30분 안정적 시스템 운영에 필수적인 항온항습기를 복구해 현재 정상 가동 중이다.
아울러 중대본은 네트워크 장비 재가동을 진행해 28일 오전 7시 기준 50% 이상, 핵심 보안장비는 총 767대 중 763대(99%) 이상 재가동했다. 통신·보안 인프라 가동이 완료되면 화재로 인한 직접적인 피해를 입지 않은 551개 시스템을 순차적으로 재가동할 계획이다.
김광용 재난안전관리본부장은 “정부는 책임 있는 태도로 최대한 신속하게 행정서비스를 복구 중”이라며 “복구 진행 상황과 원인 규명 과정을 투명하게 공개하겠다”고 말했다.
