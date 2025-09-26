구로역 사망, KTX-산천 탈선…코레일에 15억 과징금

국토부, 철도안전법 위반 7건 제재
한국철도공사(코레일)의 철도안전법 위반 행위 7건에 대해 15억 원의 과징금 부과가 결정됐다. 국토교통부는 25일 열린 행정처분심의위원회에서 코레일의 철도안전법 위반 행위 7건에 대한 과징금 부과를 의결했다고 26일 밝혔다.
지난해 8월 9일 서울 구로역에서 전차선 유지보수 작업 중 30대 근로자 2명이 사망한 사고에 대해 과징금 3억6000만 원이 부여됐다. 행심위는 근로자가 승인받은 범위를 벗어난 작업을 하다 사고가 발생한 것으로 봤다. 이에 ‘열차운행선로 지장작업 업무세칙’을 위반했다고 판단했다.
지난해 8월 18일 경부고속선 고모역 인근(동대구~경주 구간)에서 차축 결함으로 KTX-산천이 탈선한 사고에는 3억6000만 원의 과징금이 내려졌다. 당시 찌그러짐이나 긁힘 등 열차 결함이 사전에 확인됐음에도 사고 당일까지 복원하지 않고 운행이 이뤄졌다. 행심위는 이를 철도안전법이 정한 안전관리체계 위반으로 봤다.
철도안전관리체계 절차를 위반한 3건에 대한 과징금도 있었다. 국토부 장관의 승인 없이 전기관리차의 유지관리 주기를 변경해 6000만 원의 과징금이 내려졌다. 무단으로 공기조화기 점검 항목 삭제와 신규 철도차량 반입으로 각각 1억2000만 원의 과징금이 부여됐다.
이외에 지난해 적발된 위반 사항에 대한 시정조치 2건을 이행하지 않아 4억8000만 원의 과징금이 부과됐다.
이날 철도안전법 위반으로 과태료가 부과된 철도종사자 18명에 대한 행정처분도 의결됐다.
임유나 기자 imyou@donga.com
