김동연-김진경 ‘아름다운 동행’…경기도형 협치로 성과 낸 투톱 외교

김동연 경기도지사가 경기도 대표단을 이끌고 22~27일 5박 6일 일정으로 중국 충칭시 상하이, 장쑤성을 찾았다.
이번 중국 방문에는 눈길을 끄는 장면이 하나 있다. 김 지사와 함께 김진경 경기도의회 의장이 함께 중국 출장길에 오른 ‘투톱 외교’라는 점이다. 광역의회 의장이 광역단체장과 함께 세일즈 외교에 나선 자체가 매우 이례적이다.
● 원팀 된 ‘민·관·정 대표단’
경기도는 23일 충칭시와 우호 협력관계를 맺는 양해각서(MOU)를 체결했다. 통상 MOU를 처음 맺을 때는 회담만 하고 공식 오찬은 하지 않는 경우가 일반적이다. 그러나 충칭시는 공식 오찬을 마련해 경기도 대표단을 환대했다.
경기도 대표단이 외교적으로 묵직해졌기 때문으로 경기도는 해석했다. 그도 그럴 것이 김 의장이 동행한 데다, NHN 클라우드, 메가존클라우드, 한글과컴퓨터, 다임리서치, 하이퍼놀로지, 에이아이웍스, 이니텍, 엔닷라이트 등 도내 인공지능(AI) 기업인 8명이 대표단에 합류해 ‘민-관-정 대표단’ 성격을 띠고 있다.
● 실사구시 외교로 실리
경기도와 충칭시는 김 지사가 협약식 현장에서 즉석 제안한 양측간 ‘AI 교차 협력’에 합의했다. 충칭시 량장신구와 경기도 판교 등 6개 AI 클러스터 간 협력을 통해 기업들이 교차 진출하고, 경기도와 충칭시가 서로 지원한다는 내용이다. 량장신구는 푸둥신구, 톈진신구와 함께 중국 3대 국가급 신구로 꼽힌다.
△2026년 충칭 기업박람회 개최 △공동 관광마케팅 △협약 이행 실무협의회 구성 추진 등 MOU에 포함되지 않은 내용이 현장에서 즉석 성과로 나왔다. 실무협의회 대표로 충칭시장은 부시장을 지목했다. 통상적으로 국장급이 맡아오던 것을 격상시키면서 강한 의지를 내비쳤다.
김 지사는 인사말을 통해 “서명만 하는 형식적인 행사로 그치는 것을 원치 않는다”라며 “‘사인을 하는 세리머니’가 아니라 실질적인 성과를 내는 계기가 되길 기대한다”라고 강조했다.
● 경기도의회-인민대표회의 교류 추진
김 지사는 후헝화(胡衡華) 충칭시장에게 “도지사와 도의회 의장이 함께 와서 손 붙잡고 이와 같은 협력과 외교를 같이한다고 하는 것은 아마 전례가 없는 일 아닌가 한다”면서 김 의장을 소개했다. 이에 후헝화 충칭시장도 감사의 뜻을 표했다.
김 의장은 “경기도와 충칭시 간 우호 관계 체결이라는 뜻깊은 계기를 맞아서 앞으로 경기도의회와 충칭시 인민 대표대회 상무위원과 교류 협력의 기회도 함께 맞이할 수 있기를 기대한다”라고 했다. 후헝화 충칭시장도 “두 나라 관계에 우여곡절이 있었으나 밝은 미래, 특히 지방정부 간 협력관계가 앞으로는 더욱더 활발해져야 한다”고 화답했다.
● 도지사-의장, 독립유공자 후손 공동 초청
김 의장은 김 지사와 함께 경기도-충칭시간 MOU 협약식, 충칭시 마련 공식 오찬 참석 이외에 충칭 대한민국 임시정부를 찾아 독립유공자 후손 간담회 일정도 했다.
김 의장은 독립유공자 후손들에게 “광복 80주년을 맞이하는 해에 이렇게 대한민국 임시정부의 숨결이 깃든 충칭에서 자랑스러운 독립유공자 후손들을 만나 뵙게 되어 감회가 새롭다”면서 “대한민국과 경기도가 그러한 헌신을 잘 기억해서 할 수 있는 모든 노력을 다하겠다”고 약속했다.
간담회에서 김 지사가 독립유공자 후손들을 경기도로 초청할 뜻을 비치자, 김 의장은 “지사님과 협력해서 좋은 공간을 만들도록 노력하겠다”고 밝혔다. 김 지사도 “제가 혼자 초청하는 것보다 의장님과 같이 초청하면 경기도민들 마음이 오롯이 더 많이 담겨 있을 것”이라고 하자 김 의장도 흔쾌히 동의했다. 김 지사와 김 의장은 독립유공자 후손을 경기도로 초청할 경우 도지사-의장 공동명의로 초청하기로 했다.
