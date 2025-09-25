해경, 단정 운용 역량 강화 위한 ‘고속단정 운용 경연대회’ 개최

해양경찰청은 가을철 성어기를 맞아 23일부터 이틀간 불법조업 외국어선 단속 역량 강화를 위한 고속단정 운용 경연대회를 열었다고 25일 밝혔다.
이번 대회 결선에는 각 지방해양경찰청별 2개 팀씩 총 10개 팀이 참가했다. 전국 90여 척의 중·대형 경비함정 가운데 대형 함정 5척과 중형 함정 5척이 동원됐다.
경연은 대형 함정과 중형 함정 두 부문으로 나눠 진행됐다. 참가팀들은 단속 전술 발표, K-5 권총 사격 평가, 단정 운용술, 비살상무기 사격, 해상 검문검색 등 단속 역량 전반에 대해 평가를 받았다.
대회 결과 대형함 부문에서는 목포해양경찰서 3015함이 최우수상, 서해5도 특별경비단 3008함이 우수상을 각각 받았다. 중형함 부문에서는 여수해양경찰서 516함이 최우수상, 제주해양경찰서 521함이 우수상을 수상했다.
해양경찰청 관계자는 “단정은 해상에서 모든 임무를 수행하는 핵심 자산으로, 운용 역량 강화가 곧 해양주권 수호와 국민 생명·안전 확보로 이어진다”며 “앞으로도 체계적인 훈련과 경연을 통해 단정 운용 능력을 지속적으로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.
인천=공승배 기자 ksb@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0