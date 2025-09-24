질병청 “사고·자살 등 질병外 사망, 5년내 30% 낮추겠다”

정부가 2030년까지 교통사고, 자살, 추락·낙상 등 손상 사고 사망률을 현재의 70% 수준으로 낮추기로 했다.
질병관리청은 24일 국가손상관리위원회에서 이런 내용의 ‘제1차 손상 관리 종합계획’을 심의해 의결했다고 밝혔다. 올 1월 ‘손상 예방 및 관리에 관한 법률’이 시행된 데 따른 후속 조치다.
‘손상’이란 질병을 제외한 각종 사고, 재해, 중독 등 외부 위험 요인에 의해 발생하는 신체적·정신적 건강 문제를 뜻한다. 2023년 기준 123만 명이 손상으로 입원했고, 이 중 약 3만 명이 사망했다. 전체 사망 원인 중 암, 심장질환, 폐렴에 이어 4위에 해당한다. 44세 이하에선 손상이 사망 원인 중 1위다. 손상으로 인한 진료비는 2023년 기준 약 6조600억 원에 이른다.
계획에 따르면 2023년 인구 10만 명당 54.4명인 손상 사망률을 2030년까지 38명으로 낮추는 것이 목표다.
손상 유형별로는 자살 예방을 위해 자살이 빈번히 발생하는 장소나 지역에 대한 선제적 관리를 강화한다. 숙박업소 일산화탄소 감지기를 확대 설치하고, 자살 수단으로 사용되는 화학물질 등의 불법 유통 감시를 강화한다.
운수사고 사망을 줄이기 위해 보도의 보행자 통행 공간 확보 등 보행자 중심 도로 환경 조성을 추진한다. 특히 고령자 밀집 거주지역의 과속 방지 시설 등 교통 환경을 정비할 방침이다. 배달종사자 대상 사고다발 지역 단속을 강화하고, 개인형 이동장치 사고가 급증하고 있는 10대 대상 맞춤형 교육도 실시한다.
고령자 낙상사고를 줄이기 위해 생활 환경에 따른 맞춤형 낙상 예방 프로그램도 개발한다. 골밀도 및 근육량 검사를 통해 골절과 낙상 고위험군을 적극 발굴해 예방에 나서기로 했다.
생활 화학제품 노출 및 식품 질식 사고가 잦은 영유아를 위해선 상황별 예방 수칙과 대응법을 개발해 양육자와 보육교사 등에게 보급할 계획이다.
국내 중증손상 발생 시 병원 도착 전 심정지 발생 비율은 약 13%다. 그러나 일반인 심폐소생술 시행률은 약 31%로 영국(77.3%) 등 주요 선진국에 비해 낮다. 정부는 응급처치 교육을 확대해 시행률을 높여갈 방침이다.
임승관 질병관리청장은 “손상은 우연한 사건이 아닌 예방 가능한 건강 문제”라며 “관계 기관 간 협업을 통해 손상 전부터 회복까지 전 과정을 포괄하는 예방 관리 체계를 구축해 나가겠다”고 밝혔다.
