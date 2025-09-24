“비둘기 먹이 주는 탓에 새똥 테러” 주민 호소에 시끌

제주도의 한 주택가에서 비둘기 모이를 주는 노인으로 인해 ‘새똥 테러’ 피해가 속출하고 있다는 주민 사연이 전해졌다.
자동차 전문 커뮤니티 보배드림에는 23일 ‘제주 노형동, 할머니 비둘기 급식 수년째…차량 새똥 피해 극심’이라는 제목의 글이 올라왔다. 제주 노형동에 거주한다는 제보자는 “동네에서 비둘기 먹이를 주는 할머니 때문에 새똥 피해를 보는 차주들이 있다”고 전했다. 이와 함께 공개된 사진에는 보닛과 사이드미러 등 차량 전체가 새똥으로 뒤덮인 모습이 담겼다.
특히 전깃줄 바로 아래에 주차된 차량의 피해가 극심한 것으로 보인다. 제보자는 “먹이를 줘서 그 집 앞 전깃줄에만 비둘기가 대기한다”며 “새똥으로 동네 사람들은 (차량을) 잘 세우지 않는데 우연히 세우는 분들은 영문도 모른 채 차가 엉망이 된다”고 했다. 이같은 상황은 2~3년 전부터 계속되고 있다는 주장이다. 그는 “주지 말라고 해도 그때뿐”이라고 했다.
한편 도심 생태계 교란과 위생 문제를 막기 위해 서울시는 7월부터 비둘기 등 유해야생동물에게 먹이 주기를 금지하고 있다. 서울시 광화문광장과 한강공원 등 38곳에서 비둘기 등에게 먹이를 주다 단속에 적발되면 최대 100만 원의 과태료를 처분받는다.
조혜선 기자 hs87cho@donga.com
