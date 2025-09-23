‘해외 도피 의혹’ 이종섭 “尹이 먼저 대사-특사 제안”

이종섭 전 국방부 장관(사진)의 주호주 대사 도피 의혹에 대해 살펴보고 있는 특검이 이 전 장관으로부터 “윤석열 전 대통령이 2023년 9월 대사·특사직을 먼저 제안했다”는 취지의 진술을 확보한 것으로 확인됐다.
22일 법조계에 따르면 해병대 채모 상병 순직 사건 및 외압 의혹을 수사 중인 채 상병 특검(특별검사 이명현)은 17일 이 전 장관에 대한 참고인 진술에서 이 같은 진술을 확보했다.
특검은 윤 전 대통령 등이 채 상병 사망 사건 관련 수사 외압 의혹으로 고위공직자범죄수사처(공수처) 수사를 받던 이 전 장관을 주호주 대사로 임명해 도피시킨 혐의에 대해 수사 중이다.
이 전 장관은 2023년 8월 해병대 수사단 수사 기록 이첩 보류 및 회수, 국방부 조사본부 재조사, 박정훈 해병대 수사단장(대령)에 대한 항명죄 수사 등의 과정에서 외압을 행사했다는 의혹을 받아왔다. 2023년 9월 5일 더불어민주당에 의해 직권남용권리행사방해 등의 혐의로 공수처에 고발됐으며, 일주일 뒤인 12일 장관직 사의를 표명했다. 이후 공수처는 이 전 장관에 대해 출국금지 조치를 내리고 수사를 본격화했다.
그런데 공수처 고발 사흘 뒤인 9월 15일경 대통령 관저에서의 만찬 자리에서 윤 전 대통령이 이 전 장관에게 “방위산업 관련 대사·특사로 보낼 수 있다”는 취지로 먼저 제안했다는 이 전 장관의 진술을 특검이 확보한 것이다. 이에 특검은 공수처 수사가 본격화되기 전에 윤 전 대통령이 이 전 장관을 도피시키려 했다고 의심하고 있다. 이 전 장관 측은 “대통령 덕담에 불과하다”며 도피성 임명이 아니라는 입장을 밝혔다.
