서울 마을버스 이용객, 지하철-버스 환승 할인 사라지나

마을버스조합 “할인에 적자 누적
서울 마을버스 업계가 대중교통 환승 할인으로 인한 적자 보전을 요구하며 내년부터 서울시 환승 체계에서 탈퇴하겠다고 경고했다. 탈퇴가 현실화되면 마을버스 이용객은 지하철·시내버스와의 환승 할인 혜택을 받을 수 없게 된다.
내년부터 환승 체계 탈퇴하겠다”
서울시 “회계 투명성 확보 우선”
서울시마을버스운송사업조합은 22일 오전 영등포구 조합 회의실에서 기자회견을 열고 ‘대중교통 환승통합 합의서 협약 해지’ 공문을 서울시에 발송한다고 밝혔다. 김용승 조합 이사장은 “2004년 7월 서울시가 대중교통 환승 정책을 도입하기 전에는 140개 마을버스 업체가 자체적으로 경영을 유지할 수 있었지만 환승 정책 이후에는 환승객이 많을수록 적자가 커지는 구조가 됐다”고 말했다.
서울시는 2004년부터 버스·지하철 통합환승 할인 제도를 운영하고 있다. 지하철과 버스 간 환승 시 기본 요금을 중복 부과하지 않고, 이동 거리만큼 추가 요금을 내는 방식이다. 그러나 마을버스는 이용객 상당수가 환승객이어서 요금 정산 시 타격이 크다. 김 이사장은 “마을버스 요금은 1200원이지만 환승객 대부분은 절반가량인 600원만 정산돼 나머지 금액은 손실로 잡힌다”며 “서울시가 100% 보전하지 않아 손실이 누적되고 있다”고 주장했다.
마을버스 업계와 서울시의 갈등은 이번이 처음이 아니다. 조합은 2015년 이후 여러 차례 손실 보전율 인상과 공영차고지 확충, 노선 조정 지원 등을 요구하며 서울시와 협상을 벌여 왔다. 특히 코로나19 시기에 승객 감소로 적자가 급증하자 시에 긴급 재정 지원을 요청했지만 일부만 반영돼 불만이 쌓였다. 서울시는 매년 수백억 원 규모의 보전금을 지급하고 있으나, 업계는 “실제 손실액에는 못 미친다”며 추가 지원을 요구해 왔다.
조합 측은 이 같은 구조가 고착화돼 업계 경영난이 심각하다며 “환승체계 탈퇴를 위한 티머니·마을버스 전용 교통카드 시스템 구축 등 실무 절차에 착수하겠다”고 밝혔다. 만약 140개 업체, 1600여 대 차량이 실제 탈퇴한다면 시민들은 마을버스 이용 시 환승 할인을 받을 수 없어 교통비 부담이 늘어날 것으로 전망된다. 시내버스가 닿지 않는 골목길 교통 접근성도 크게 떨어질 수 있다.
서울시는 즉각 반박했다. 시 관계자는 “조합의 탈퇴 선언은 시민 불편을 초래하고 업계 경영에도 도움이 되지 않는 잘못된 선택”이라며 “97개 재정지원 운수사의 회계자료를 분석한 결과 36곳에서 회계상 문제점이 확인됐다. 먼저 회계 투명성부터 확보해야 한다”고 강조했다.
오승준 기자 ohmygod@donga.com
