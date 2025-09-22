경찰, 210억원대 ‘종합 사기 태국 조직’ 25명 검거

총책·본부장 중국인 4명, 팀장·조직원 한국인 32명
로맨스·코인·노쇼·기관사칭 등 팀 나눠 다양한 수법
경찰, 국제 공조해 25명 검거…태국 경찰, 9명 구금
태국 파타야에서 활동하던 사기조직 총책인 중국 국적의 30대 남성이 경찰에 붙잡혔다.
서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대는 22일 오후 서울 마포구 서울경찰청 광역수사단에서 브리핑을 열고 범죄단체가입·활동과 통신사기피해환급법 위반 혐의로 ‘룽거컴퍼니’의 조직원 25명을 검거하고 국제 공조를 통해 총책 A(31)씨 등 9명은 태국 현지에서 검거해 구금 중이라고 밝혔다.
조직 이름 ‘룽거컴퍼니’는 A씨 예명인 자룡과 형님의 합성어로 추정된다.
A씨는 지난해 7월부터 1년 동안 로맨스스캠팀, 코인사기팀, 노쇼사기팀, 기관사칭사기팀 등을 구성해 한국인 878명을 대상으로 약 210억원을 속여 뺏은 혐의를 받는다.
수사는 지난 6월 태국 경찰이 파타야에 있는 한 리조트에서 피의자 20명을 검거하며 시작됐다. 수사팀은 경찰청·태국 경찰과 공조해 세 차례 태국으로 가 증거물을 확보했다.
증거 분석을 통해 A씨 등 7명을 특정하고, 현지 사무실을 확인해 태국 경찰이 피의자 8명과 도주 중이던 A씨를 검거했다.
최초 검거된 20명은 지난 8월께부터 강제 추방 등으로 차례대로 신병이 확보됐다. A씨는 법무부를 통한 긴급인도 구속청구 절차가 진행 중이고 8명 역시 국내 송환을 추진하고 있다.
조직은 중국 국적의 총책 A씨와 본부장 3명, 한국 국적의 각 팀장과 하부 조직원 32명으로 구성됐다.
경찰 조사 결과 이들은 체계적으로 조직을 운영했다.
팀장과 숙소장이 돌아가며 조직원들의 여권을 수거하고 외출·외박·출퇴근 시간·휴대전화 사용 등을 제한했다. 또 단체 워크숍이나 범행 우수자 포상, 총책과 갈등이 있는 조직원에 대한 특수 폭행과 상해를 하기도 했다.
룽거컴퍼니는 최근 사회적 문제로 대두되는 보이스피싱, 로맨스스캠, 코인사기, 노쇼사기 등 단일 수법을 이용하던 기존 조직과 달리 ‘종합 사기조직’이라는 게 경찰 설명이다.
조직 내 각 팀은 ▲가짜 사이트 리뷰 알바, 돈 입금 미션, 해외 부동산 투자 등으로 피해자를 속이거나 ▲로또 추천 사이트 가입비용 환급, 개인정보 유출 보상 명목으로 가짜 코인을 매수하게 하거나 ▲음식이나 물품을 구매하겠다고 한 뒤 공범이 납품 업체를 가장하거나 ▲피해자 명의 계좌가 사건에 연루됐으니 가짜사이트를 통해 자산을 보호해야 한다고 속이는 등의 방법으로 범행을 일삼았다.
경찰은 조직원 대부분을 검거해 구속했다. 총책이 태국 현지에서 검거되며 조직은 실질적으로 해체됐다.
경찰은 “앞으로도 다중피해 사기 범행을 저지르는 범죄자들은 국내·외를 불문하고 끝까지 추적해 무관용 원칙에 따라 강력히 대응하겠다”며 “온라인상에서는 모든 것이 거짓일 수 있음을 유의하고, 노쇼사기나 기관사칭형 보이스피싱에 대해 경찰청 홍보 사항을 참고해 달라”고 했다.
댓글 0