휠체어 탄 한학자, 영장심사 출석하며 ‘묵묵부답’

한 총재는 윤영호 전 통일교 세계본부장(구속 기소)과 공모해 2022년 1월 권 의원에게 윤석열 정부의 통일교 지원을 요청하며 정치자금 1억 원을 전달한 혐의(정치자금법 위반)를 받는다.

김건희 특검(특별검사 민중기)은 권 의원에게 건네진 불법 정치자금이 윤석열 전 대통령 부부에게 전달된 것으로 판단하고 수사 중이다.