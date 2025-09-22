휠체어 탄 한학자, 영장심사 출석하며 ‘묵묵부답’

윤석열 정부와 정관계 인사 등에 불법 정치자금을 건넨 혐의를 받는 통일교 한학자 총재가 22일 오후 구속적 피의자 심문을 받기 위해 법원에 출석했다. 한 총재에 대한 구속 여부는 이르면 이날 밤 결정날 것으로 보인다.
한 총재는 이날 오후 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 서울 서초구 서울중앙지법에 출석했다. 검정 상의와 바지를 입은 한 총재는 휠체어를 준비해 차량의 문을 연 남성의 부축을 받아 휠체어에 앉았다. 휠체어에서 옷매무새를 바로잡고 이동하던 한 총재는 마이크를 든 취재진이 다가오자 눈을 감았다.
이어 한 총재는 ‘국민의힘 권성동 의원에게 세뱃돈과 넥타이를 주셨다고 진술하셨느냐’, ‘통일교 전 세계본부장이 1억 전달, 샤넬백 전달을 인정했는데 어떻게 보시느냐’, ‘건강 문제를 호소할 것인가’ 등 기자들의 물음에 아무런 대답을 하지 않고 법원으로 향했다.
한 총재는 윤영호 전 통일교 세계본부장(구속 기소)과 공모해 2022년 1월 권 의원에게 윤석열 정부의 통일교 지원을 요청하며 정치자금 1억 원을 전달한 혐의(정치자금법 위반)를 받는다.
또한 한 총재는 2022년 4∼7월 건진법사 전성배 씨(구속 기소)를 통해 김건희 여사(구속 기소)에게 고가 목걸이와 샤넬백을 건네며 교단 현안을 청탁한 혐의(청탁금지법 위반)도 받고 있다.
김건희 특검(특별검사 민중기)은 권 의원에게 건네진 불법 정치자금이 윤석열 전 대통령 부부에게 전달된 것으로 판단하고 수사 중이다.
통일교 측은 한 총재의 혐의와 관련해 “한 총재는 어떤 정치적 청탁이나 금전 거래를 지시한 적이 없다”며 “모든 사무를 지시하거나 관리하는 건 제도적으로 불가능하다”고 밝혔다.
이날 영장실질심사가 끝나면 한 총재는 서울구치소로 이동해 결과를 대기할 예정이다. 한 총재의 구속 여부는 이르면 이날 밤 결론이 나올 것으로 예상된다.
