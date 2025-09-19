‘통일교 의혹’ 국힘서 11만여명 명단 확보…특검 “적법했다”

“필요한 자료 다 추출…더 이상 추가 압색 없을 것”
위법 수색 논란에 “영장에 기재된 대로 자료 추출”
김건희 특검팀(특별검사 민중기)은 통일교의 국민의힘 당권 개입 의혹과 관련해 전날 압수수색 강제집행으로 확보한 당원명부를 들여다보고 있다. 추출 규모는 11만여명으로 알려졌는데, 특검은 분석이 진행 중이라며 “필요한 자료를 다 추출해 더 이상의 추가 압수수색은 없을 것”이라고 설명했다.
특검의 한 고위 관계자는 19일 오후 기자들과 만나 국민의힘 당원명부 압수수색과 관련해 “영장에 기재된 사항에 대해서 필요한 자료를 추출했다”며 이같이 밝혔다.
전날 압수수색 규모와 대상, 분석 진행 상황을 묻는 질문이 쏟아졌는데 이 관계자는 “(압수 규모) 숫자도 ‘몇 명이다’ 확정해서 말하는 게 적절하지 않다. 분석을 해서 뭐가 문제가 있는지 확인하는 것이지 않나”라고 말을 아꼈다.
영장에 기재된 기간에 문제가 됐던 2023년 3월 전당대회 이후인 그 해 4월이 포함돼 있는지, 해당 기간에 신규 입당자가 16만명이고 통일교 교인이 3500명에 그친다는 주장이 맞는지 등에 대해서도 즉답을 피했다.
다만 국민의힘 측의 위법수사 주장에는 반박을 이어갔다.
특검 고위 관계자는 투표권이 없는 당원 명단까지 가져갔다는 지적이 있다고 묻자 “적법한 영장에 의해 집행한 것이고 영장에 특정 기간이 한정돼 있다. 특정한 기간에 한정해 대조해 관련 자료를 추출 한 것”이라고 말했다.
특검은 전날 오후 서울 영등포구 국민의힘 중앙당사 인근에서 당원명부 데이터베이스(DB)를 관리하는 업체 사무실을 압수수색했다. 국민의힘 의원·당직자 등과 대치한 끝에 압수수색 영장을 강제 집행하는 데 이르렀고, 전날 오후 10시5분께 필요한 자료를 확보해 집행을 종료했다.
특검은 앞서 통일교 압수수색을 통해 교인 명부 120만명을 확보했는데, 전날 이를 국민의힘 당원 명부와 전산상으로 대조하고 일치하는 명단을 추출해 확보해 온 것으로 전해졌다. 규모는 11만여명에 이르는 것으로 알려졌다.
특검은 확보한 당원 명단이 실제 통일교인이 맞는지와 구체적 입당 시기, 책임당원 여부, 실제 전당대회 투표 여부 등에 대한 조사를 이어갈 예정이다. 또 투표권을 가진 책임당원이 맞는지 여부에 대해서도 조사가 필요해 보인다.
국민의힘에 대해 이뤄진 이번 강제수사는 통일교가 윤석열 전 대통령과 유착해 오면서 지난 2023년 3월 당 대표 선거에 특정 친윤계 후보를 밀기 위해 교인들을 당원으로 대거 가입시켰다는 정황을 포착하며 이뤄졌다. 자유의사에 반해 정당 가입을 강요하면 정당법에 저촉될 수 있다.
특검이 확보한 것으로 알려진 전 통일교 세계본부장 윤영호씨와 건진법사 전성배씨(모두 구속 기소)의 문자 내역에 따르면, 2023년 전당대회를 앞두고 윤씨가 ‘윤심은 정확히 무엇입니까’라고 묻자 전씨는 ‘윤심은 변함없이 권’이라는 취지의 문자를 보냈다. ‘윤핵관’인 권성동 국민의힘 의원을 당 대표로 밀고자 했다는 의혹이 제기됐다.
권 의원은 불출마를 택했는데, 지난 2023년 2월 초 전씨는 윤씨에게 ‘당대표 김기현, 최고위원 박성중 조수진 장예찬으로 정리하라네요’라는 취지의 문자를 보냈다. 이에 윤씨는 ‘움직이라고 하겠다’고 답한 것으로 전해졌다.
앞서 국민의힘은 압수수색이 위법했다며 특검을 고발하겠다고 밝혔다. 또 통일교 집단 당원가입 혐의에 대해서는 유의미한 자료를 확보하지 못했다고 주장한 바 있다.
장동혁 국민의힘 대표는 이날 의원총회에서 “특검이 실질적으로는 자신들이 원했던 주민등록번호나 계좌번호 같은 핵심적인 정보는 탈취하지 못했다”며 “범죄사실에 기재돼 있던 정당법 위반과 관련해서는 어떠한 유의미한 자료도 가져가지 못했다”고 주장했다.
송언석 국민의힘 원내대표는 “영장 범죄사실에 기재돼 있는 특정 기간의 특정 행위와 관련된 부분은 극히 미미하다”며 “당원명부에 들어와 있는 숫자가 500만명 가까이 되기 때문에 전체적으로 국민의 10% 정도는 당원이라 보여진다. 그렇다면 어떤 명단이든 간에 120만명의 명단을 가지고 오면 그 중 12만명 정도는 우리 당원명부에 들어와 있을 가능성이 통계학적으로 아주 많다”고 말했다.
한편 특검은 김건희 여사 측이 오는 24일 자신의 자본시장법 위반 등 혐의 첫 공판기일을 앞두고 피고인 출석 의무가 없는 공판준비기일을 열어달라는 의견서를 낸 것으로 알려진 데 대해 재판부의 판단에 따른다는 방침이다.
