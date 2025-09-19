대형 유통업체 농축산물 할인… 최대 20% 값 올린후 꼼수행사

감사원 “농식품부, 꼼수 알고도 방치”
대형 유통업체들이 정부가 예산을 지원하는 농축산물 할인행사 시작 직전 소비자가격을 인상하는 꼼수를 부린 것으로 드러났다.
감사원이 18일 공개한 농림축산식품부 감사보고서에 따르면 대형 유통업체 6곳은 2023년 6∼12월 실시한 할인지원 품목 313개 중 132개 품목의 가격을 행사 직전 인상했다. 이 가운데 45개 품목은 20% 이상 인상된 가격을 기준으로 할인 행사를 진행했다. 정부가 예산을 보전하는 할인 지원 효과가 소비자가 아닌 업체로 돌아간 것이다.
특히 농식품부는 지난해 9월 업체들의 이런 꼼수를 확인하고도 이에 대한 소명을 제대로 받지 않은 채 사실상 방치한 것으로 확인됐다. 또 농식품부가 할인 지원 사업에서 중소형 업체를 배제하고 대형 업체 위주로 진행한 점도 감사원의 지적을 받았다.
감사원은 농식품부에 유통업체 가격 모니터링 강화를 통보했다.
이윤태 기자 oldsport@donga.com
