본문으로 바로가기
동아일보
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
언어선택
방문하고자 하는 언어의 홈페이지를 선택하세요.
한국어
English
中文(簡体)
日本語
마이페이지
전체메뉴 펼치기
사회
“유학생의 순발력 보여줄게요”
동아일보
업데이트
2025-09-19 04:01
2025년 9월 19일 04시 01분
입력
2025-09-19 03:00
2025년 9월 19일 03시 00분
신원건 기자
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20250918/132418638/2" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
크게보기
18일 서울 광진구 광진광장에서 열린 청년문화예술축제 ‘2025청춘대로’에서 외국인 유학생들이 게임을 즐기고 있다. 이번 행사는 건국대 세종대 등 지역 대학생들이 기획과 운영을 맡았으며, 19일까지 건대 맛의 거리에서 맥주축제, 노래 경연, 코미디 공연 등이 이어진다.
#광진광장
#청년문화예술축제
#2025청춘대로
신원건 기자 laputa@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
댓글
0
댓글을 입력해 주세요
등록
지금 뜨는 뉴스
“키스는 했으나 가슴은 안 만졌다”…40대 성추행男의 변명
‘8만전자’ 컴백에 증권가 들썩…“이제는 11만원 간다”
‘가공육+탄산’ 조기 치매 부른다…15년간의 추적 결과
닫기
댓글
0
뒤로가기
댓글 0