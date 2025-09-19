동아일보

“유학생의 순발력 보여줄게요”

  • 입력 2025년 9월 19일 03시 00분

18일 서울 광진구 광진광장에서 열린 청년문화예술축제 ‘2025청춘대로’에서 외국인 유학생들이 게임을 즐기고 있다. 이번 행사는 건국대 세종대 등 지역 대학생들이 기획과 운영을 맡았으며, 19일까지 건대 맛의 거리에서 맥주축제, 노래 경연, 코미디 공연 등이 이어진다.
#광진광장#청년문화예술축제#2025청춘대로
신원건 기자 laputa@donga.com
