도그쇼-더덕… 이번 주말 강원도는 ‘작은 축제’

춘천시 ‘강촌 상상마켓’ 개최
강원 시군 곳곳에서 작은 축제들이 열려 관광객과 주민들을 초대한다.
19∼21일 횡성군 청일면 농거리축제장 일원에서 ‘제12회 횡성더덕축제’가 열린다. ‘맛있는 더덕, 즐거운 축제, 신나는 청일’을 주제로 한 이 축제는 횡성의 대표 특산물인 더덕을 중심으로 다양한 먹거리와 즐길 거리를 준비했다. 더덕 요리 체험을 비롯해 청소년 밴드 공연, 초청가수 공연이 이어지고 지역 농산물 판매장에서 더덕 등 각종 농특산물을 만날 수 있다.
홍천군은 20, 21일 홍천읍 생활체육공원에서 ‘2025 홍천 FCI(국제애견협회) 국제 도그쇼 & 홍천군 반려동물 문화축제’를 연다.
지난해에 이어 두 번째 개최되는 이번 행사는 한국애견연맹이 주최하고, 홍천군이 후원하는 행사로 국내 다양한 견종이 출전해 높은 수준의 경기와 심사를 선보인다. 반려견 올림픽, 보호자 반려견 체험, 도그쇼 등의 행사로 꾸며지고, 축제장 내에 행동교정 상담, 도그 피트니스, 해충 기피제 만들기, 캐리커쳐, 견생 네컷, 강아지 타로 등의 체험 부스가 운영된다.
춘천시는 20, 21일 남산면 강촌리 강촌 출렁다리에서 ‘강촌 상상마켓’을 개최한다. 지역 청년 작가와 주민들이 참여하는 플리마켓, 강촌 농부들이 직접 생산한 농산물을 판매하는 농부의 시장이 마련돼 방문객들에게 특별한 장터 경험을 제공한다. 여기에 강촌의 풍경과 어우러지는 감성 버스킹 공연, 아이부터 어른까지 함께 즐길 수 있는 가을운동회와 다채로운 체험 프로그램이 마련된다.
이인모 기자 imlee@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0