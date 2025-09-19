부산시-네이버클라우드… 공공 분야 AI 전략 논의

‘인공지능 발전협의회’ 개최
부산시는 22일 ‘제1회 부산시-네이버클라우드 인공지능(AI) 발전협의회’를 개최한다고 18일 밝혔다.
공동 연구-인재 양성 추진
이번 협의회는 ‘부산형 AI’ 서비스 구축과 확산을 본격화하기 위한 민·관·학 협력 플랫폼이다. 행사에서는 부산시의 AI 행정 혁신 추진 현황과 네이버클라우드의 공공 분야 AI 전환(AX) 전략, 지역 정보기술(IT) 기업이 보유한 기술이 공유된다. 지역 대학의 AI 연구 성과 발표도 진행되며, 부산형 AI 서비스의 발전 방향과 구체적 협력 과제가 논의될 예정이다.
시는 올해 상반기 동안 추진한 ‘데이터 수집·정제 및 학습 데이터 확보’ 성과를 공유하고, 이를 바탕으로 시민이 체감할 수 있는 행정 혁신 성과를 확산할 계획이다. 아울러 협의회를 정례화해 AI 기반 행정서비스 고도화, 공동 연구·실증 사업, 산학연 네트워크 강화, 전문 인재 양성 등을 추진할 방침이다.
시 관계자는 “인공지능 혁신을 통해 행정 효율성을 높이고 동시에 지역 산업의 신성장 동력을 확보하는 계기가 될 것”이라고 말했다.
강성명 기자 smkang@donga.com
