중국 MZ세대 ‘서울병’ 확산…中언론도 주목, 韓호감도는 여전히 낮아

올해 1~7월 한국을 찾은 중국인 관광객은 312만 명이 넘는다. 지난해 같은 기간보다 16.8% 늘어난 수치다. 통계만 보면 한국 관광업계는 반가워할 만한 소식이지만, 그 이면에는 묘한 온도차가 존재한다.
중국 젊은 세대 사이에서 ‘서울병(首尔病)’이라는 신조어가 유행하는 반면, 한국 내부에서는 중국인 관광객을 두고 환영과 거부가 엇갈리고 있기 때문이다.
■ 중국 MZ 사이 번지는 ‘서울병’이란?
‘서울병’은 서울을 다녀온 뒤 일상으로 돌아가면 느껴지는 공허함과 다시 찾고 싶은 그리움을 가리킨다. 중국판 틱톡(더우인)에는 “서울병이 더 심해졌다”는 제목의 영상이 100만 개가 넘는 ‘좋아요’를 받았다.
길을 물어보면 친절히 안내해 주고, 숙소를 찾지 못했을 때는 낯선 젊은이들이 함께 동네를 헤매며 도와줬다는 경험담도 공유된다. 한국에서의 일상이 단순한 여행의 기억을 넘어, ‘치유와 자유의 순간’으로 각인된다는 것이다.
■ 중국 언론도 주목하는 ‘서울병’
중국 언론도 주목했다. 텐센트뉴스는 지하철 금연 문화, 여성 귀가 서비스, 안전하고 편리한 도시 시스템 등을 배경으로 ‘서울병’ 현상을 분석했다. 시사주간지 남방주말은 “서울병은 단순한 여행 후유증이 아니라, 귀국 후 일상과 대비되는 심리적 공백”이라고 정의했다.
다만 칭화대 연구 결과에 따르면 중국인의 한국 호감도는 5점 만점에 2.1점에 불과하다. ‘서울병’ 현상이 주목받고 있지만, 아직 일부 젊은 세대의 경험에 국한된 현상일 가능성도 크다는 얘기다.
■ 한국 사회의 복잡한 반응
중국 젊은 세대의 호감 어린 목소리에 한국의 반응은 단순하지 않다. “이 정도로 서울을 좋아한다면 잘 대접하자”는 환영론이 있는가 하면, “민폐 관광을 겪어보지 못해서 하는 말”이라는 불만도 크다. 최근 명동에서는 ‘혐중 집회’로 상인과 관광객이 불편을 겪는 일도 있었다.
관광업계는 중국인 관광객의 회복세에 주목한다. 한국관광공사에 따르면 무비자 정책이 시행되면 외래 관광객 3천만 명 시대도 가능하다는 전망이 나온다. 그러나 거리의 시민들은 여전히 “환영한다”와 “다시 오지 마라” 사이에서 갈린다.
■ 아이러니…한국인의 중국 여행은 늘어난다
흥미로운 점은 온라인에서 반중 정서가 거세게 드러나지만, 정작 한국인의 중국행 발걸음은 늘고 있다는 사실이다. 올해 1~7월 중국을 찾은 내국인은 172만 명으로 지난해보다 44% 가까이 증가했다. 특히 상하이는 예약률이 450% 급증했다는 여행사 통계도 있다.
■ 한국과 중국, 서로의 마음을 어떻게 좁힐까
‘서울병’이라는 단어는 단순히 한 도시를 향한 그리움 이상의 의미를 던진다. 중국 MZ세대가 한국에서 느낀 친절과 자유는, 어쩌면 우리가 스스로 잊고 있던 가치일지도 모른다. 동시에 한국 내부의 중국을 향한 불편과 반감은 무시할 수 없는 현실이다.
숫자로는 증가세를 보여주지만, 결국 사람을 움직이는 것은 경험이다. 양국 모두 상대를 어떻게 맞이하고 기억할지에 따라 ‘서울병’은 따뜻한 문화 교류의 상징이 될 수도, 또 다른 갈등의 씨앗이 될 수도 있을 것이다.
황수영 기자 ghkdtndud119@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0