사랑모아금융서비스, 직원 부모님 초청 효행사

법인보험대리점(GA)인 ㈜사랑모아금융서비스는 15일 부산 해운대구 동서대 소향씨어터에서 ‘제16회 부모님 초청 효행사’를 개최했다고 17일 밝혔다. 사랑모아는 보험설계사(FP)의 부모들에게 존경과 감사의 마음을 전하기 위해 매년 이 행사를 열고 있다.
정상호 대표이사의 인사말로 시작된 행사는 자랑스러운 부모님상 시상과 감사영상 상영, 임직원 무대인사 등으로 이어졌다. 입사 5년 이상의 FP 11명이 부모님상 수상자로 선정됐고 이들에게는 상금 100만 원이 수여됐다. 정 대표이사는 “FP가 업무에 헌신적으로 나설 수 있었던 것은 부모의 사랑과 가르침 덕분”이라며 “과거 부모에게 드렸던 상을 올해에는 FP에게 수여했다”고 말했다. 그 대신 사랑모아는 FP의 부모 1897명에게 1인당 25만 원씩 전달하며 감사의 마음을 전했다. 1부 공식 행사 후에는 탈북민 예술가들로 꾸려진 ‘평양민속예술단’의 공연과 주현미, 설운도 등 초청 가수의 무대가 이어졌다. 이날 현장에는 ‘캐리커처’와 ‘인생네컷 사진촬영’ 등 다양한 이벤트도 마련됐다. 사랑모아는 2007년 설립된 법인보험대리점으로, 현재 전국에서 약 2000명의 FP와 200여 명의 내근 직원이 보험상품을 판매하고 있다.
