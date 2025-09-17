경기 광명시, 27일 새빛공원서 ‘광명정원문화축제’

모래놀이, 꽃팔찌 만들기 등 체험 가득
경기 광명시는 27일 일직동 새빛공원에서 ‘2025 제2회 광명정원문화축제’를 연다고 17일 밝혔다. 올해 주제는 “정원으로 가자, 정원에서 놀자!”로 시민이 직접 참여하고 즐길 수 있는 체험형 프로그램 중심으로 진행된다.
체험 부스에서는 △색모래 놀이 △풀피리 연주 △정원 식물 이름표 만들기 △네잎클로버 코인 찾기 △올록볼록 거울 놀이 등 가족 단위 방문객이 즐길 프로그램이 마련된다. 시민 정원사들이 운영하는 △꽃 바람개비 △꽃·곤충·동물 목걸이 △디폼 블록 꽃 화분 △꽃팔찌 △조약돌 아트 등 만들기 체험도 진행된다.
잔디광장에서는 팀 릴레이 대항전 ‘명랑운동회’, 정원에서 즐기는 ‘서바이벌 인 더 가든(오징어게임)’ 등 야외 놀이가 펼쳐진다. ‘정원퀴즈쇼’, 창작 뮤지컬 ‘동물 친구들의 새빛정원 대모험 3탄’, 가든마켓(원예·정원용품·먹거리 판매)도 함께 열린다. 자세한 안내는 정원도시과(02-2680-5244)로 문의하면 된다.
박승원 광명시장은 “정원문화축제는 시민이 주인공이 되어 정원문화를 배우고, 만들고, 즐기는 자리”라며 “정원을 매개로 예술과 활력이 흐르는 지속 가능한 정원 도시를 함께 만들어 가길 기대한다”고 말했다.
조영달 기자 dalsarang@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0