故이재석 경사 유족 “‘함구’ 폭로한 동료들 불이익 받을까 두렵다”

인천 영흥도 갯벌에서 중국 국적 남성을 구조하다 순직한 고(故) 이재석 경사(34)의 동료들이 윗선의 ‘사건 함구 지시’ 의혹을 제기한 가운데, 해경 내부에서 이들을 비난하는 목소리가 나와 논란이 일고 있다. 유족 측은 자제를 촉구하며 “해양경찰청장의 허락을 받고 기자회견을 했는데, 청장이 사퇴하며 폭로한 동료들이 불이익을 받을까 두렵다”고 호소했다.
● 유족 “진실 알리려던 동료들, 악성댓글에 시달려”
이 경사의 유족은 16일 라디오 인터뷰에서 “동료들로부터 사건의 진실을 듣고 이를 알리고자 기자회견을 준비했고, 회견에 앞서 김용진 해경청장에게 면담을 요청했다”며 “면담에서 기자회견을 허락받았다. 그런데 회견에 나선 동료 4명이 지금 많은 질타와 악성댓글에 시달리고 있다”고 말했다.
이어 “청장이 오해를 풀고 (폭로 동료들에 대한) 불이익이 없도록 보살펴주겠다고 약속했다”며 “그 약속을 믿고 기자회견에 나섰는데 갑자기 청장이 사의를 표명해 그 약속이 사라질까 두렵다”고 했다.
앞서 이 경사의 동료 4명은 영결식에 앞서 기자회견을 열고 상부로부터 “이 경사를 영웅으로 만들어야 하니 사건과 관련해 함구하라”는 지시를 받았다고 주장했다. 그러나 해양경찰관만 이용할 수 있는 익명 커뮤니티 ‘블라인드’에는 이들을 비판하는 글이 이어지고 있다. “당시 함께 근무한 동료들이 정말 아무 책임이 없다고 할 수 있나”, “면피하려는 것 아니냐”는 내용이 대표적이다.
● 해경청, 관련자 3명 대기발령
해양경찰청은 이 경사 순직과 관련해 2인 1조 출동 규정 위반 등 각종 의혹이 제기된 인천해양경찰서장, 영흥파출소장, 영흥파출소 팀장 등 3명을 대기발령했다. 특히 영흥파출소 팀장은 이 경사가 고립자 구조에 나섰다가 실종된 사실을 상황실에 늦게 보고했고, 구조선 투입 필요성을 묻는 상황실에 “그럴 필요까지 있겠냐”는 취지로 답했다는 의혹도 제기됐다.
해경은 또 해양안전협회장, 인천경찰청, 인천소방본부 관계자 등 6명으로 구성된 진상조사단 활동을 중단하고 조사 방식을 재검토하기로 했다. 전날 이재명 대통령이 “외부 기관에서 독립적으로 진상을 조사하라”고 지시한 데 따른 조치다.
해경 내부에서는 김용진 청장의 사의가 대통령에게 재가되기까지 시간이 걸릴 수 있다는 관측도 나온다. 현재 해양경찰청은 서열 2위 차장(치안정감)과 서열 3위 기획조정관(치안감)이 모두 공석이며, 청장 자리까지 비게 되면 지휘부 공백이 심각해질 수 있기 때문이다.
김 청장은 사의 표명 후 이날 전국 지휘관 화상회의를 주재하고 “국민의 눈빛에 더 이상 부끄럽지 않도록 스스로 다짐해달라”고 당부했다. 전날에는 “대통령 말씀에 무거운 책임감을 느낀다”며 “사건의 진실 규명과 새로운 해양경찰을 위해 사의를 표명한다”고 밝힌 바 있다. 김 청장의 사의가 수리되면 경비국장(치안감)이 직무대행을 맡는다.
