[단독]투자사기 ‘아지트’된 서울-경기 공실 상가

서울·경기 도심의 오피스와 상가 공실이 범죄조직의 ‘떴다방’ 아지트로 전락하고 있다. 경기 침체로 공실률이 역대 최악으로 치닫자, 투자사기 조직이 사무실을 단기로 빌려 ‘진짜 회사’인 것처럼 쇼룸을 꾸미고 피해자를 끌어모은 뒤 잠적하는 것이다. 도심 한복판이 범죄 무대가 되면서 슬럼화로 이어질 수 있다는 우려도 나온다.
15일 서울경찰청 형사기동대는 최근 서울 강서구 마곡첨단지구의 한 건물에 사무실을 차리고 ‘비상장주식을 싸게 살 수 있다’며 23명에게서 8억5000만 원을 빼낸 조직을 검거했다고 밝혔다. 같은 건물에선 지난해 투자자 44명에게서 13억4000만 원을 뜯어낸 또 다른 스캠(사기) 코인 조직이 붙잡혔다. 이들 모두 공실을 3개월 이내로 단기 임차해 콜센터로 활용했다.
과거 외곽 원룸이나 폐창고를 전전하던 범죄조직이 도심으로 진출할 수 있었던 이유는 경기 악화로 빈 사무실이 늘었기 때문이다. 한국부동산원에 따르면 올해 2분기(4∼6월) 전국 집합상가 평균 공실률은 10.5%로 관련 집계가 시작된 이래 최고를 기록했다. 서울 공실률도 9.3%로 10%에 육박했다. 경찰 관계자는 “서울과 경기 지역의 도심 사무실이 범행의 전초기지로 활용되는 추세가 뚜렷하다”고 말했다.
