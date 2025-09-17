한달 이상 숙성해 당도 높인 ‘꿀고구마’

한반도 최남단 전남 해남에서 재배되는 꿀고구마는 수확 후 일정 기간 숙성하면 속살에서 단맛이 강하게 올라와 ‘꿀처럼 달다’는 이름이 붙었다. 해남은 겨울이 비교적 온화하고 여름 일조량이 풍부해 고구마 재배에 적합하다. 황토와 사질토(모래흙)가 많아 미네랄이 풍부한 덕분에 고구마가 물러지지 않고 당도가 높다. 해남 꿀고구마는 9∼11월에 수확한 뒤 보통 1∼2개월 이상 숙성 과정을 거쳐 출하된다. 숙성 창고에서 일정한 온도와 습도를 유지해 전분이 당으로 전환되도록 해 당도를 높인다.
해남군 직영 온라인 쇼핑몰 ‘해남미소’는 한가위를 맞아 할인 기획전과 고객 감사 이벤트를 진행한다. 10월 3일까지 꿀고구마를 비롯한 해남의 신선 농수특산물을 합리적인 가격에 구매할 수 있다. 행사 기간 해남미소 쇼핑몰 회원에게 20% 할인쿠폰 5매(최대 20만 원 한도)를 지급한다. 할인 기획전에는 52개 농가와 업체가 참여해 쌀과 잡곡, 축산물, 수산물, 전통식품, 과일·채소, 건강식품 등 130여 개 상품을 선보인다.
매년 명절마다 조기 품절되는 명품 꾸러미 세트를 한정 판매한다. 받는 사람이 직접 선물을 고를 수 있는 e-상품권 할인 행사도 진행한다. e-상품권은 선물 받은 이가 해남미소의 우수 농수특산물 가운데 원하는 상품을 선택할 수 있다. 9만 원 결제 시 10만 원권, 6만3000원 결제 시 7만 원권, 4만5000원 결제 시 5만 원권, 2만8000원 결제 시 3만 원권을 각각 증정한다. 행사 기간 구매 고객 총 80명을 선정해 구매 금액에 따라 최고 20만 원에서 2만 원까지 적립금을 지급한다.
댓글 0