[관악구] “노후 조명·보일러 교체 지원해드려요”

취약가구 대상 에너지복지사업 추진
관악구(구청장 박준희)는 취약계층 가구의 노후 조명을 고효율 발광다이오드(LED) 조명으로 교체하는 에너지복지사업을 추진한다. 형광등을 고효율 LED 조명으로 교체하면 소비전력을 약 40%까지 절감할 수 있다.
올해 7월 취약계층 99가구에 LED 조명 총 290개를 무상 교체한 구는 “현재까지 교체한 조명을 통해 연간 약 2만kWh의 전력량을 절감하고 300만 원가량의 전기요금 절감 효과가 기대된다”고 밝혔다.
아울러 가정용 노후 보일러를 친환경 보일러로 교체할 경우 보일러 1대당 60만 원의 보조금을 연말까지 지원한다. 지원대상은 올해 환경표지 인증을 받은 친환경 보일러로 설치(교체)하는 △기초생활수급자 △차상위계층 △다자녀가구 △장애인 연금 수급자 △사회복지시설이다. 자세한 내용은 관악구청 녹색환경과로 문의하면 되고, 예산 소진 시 조기 마감될 수 있다.
김수진 기자 genie87@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0