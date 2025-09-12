영진전문대, ‘2025 미래모빌리티 잡 엑스포’ 개최

영진전문대학교는 지난 11일 교내 백호체육관과 공학관, 정보관 일원에서 ‘2025 미래모빌리티 잡 엑스포(JOB EXPO)’를 개최했다고 12일 밝혔다.
이번 행사는 미래 모빌리티 분야 기업과 지역 청년 구직자들이 소통하며 채용 상담과 현장 면접, 취업 정보 교류 등을 진행해 청년층의 취업 기회를 넓히고 지역 기업의 인재 확보를 지원하기 위해 마련됐다.
미래 모빌리티 및 자동차 부품 분야를 비롯한 22개 우수 기업과 관계 기관 4곳, 컨설팅 부스, 다양한 체험·이벤트 부스 등 총 30여 개 부스가 운영됐다. 행사에는 대구·경북 지역 청년, 고교 졸업 예정자, 영진전문대 재학생 등 약 2000명이 참여했다.
올해 박람회는 ‘모빌리티 채용박람회’와 ‘고교 특화 취업 지원 프로그램’을 연계해 운영했다. 백호체육관에서 열린 채용박람회에서는 기업별 채용 상담과 면접이 이뤄졌으며, 영진전문대 AI융합기계계열의 자동차 전시·시연 프로그램도 진행됐다. 공학관과 정보관에서는 프레디저 카드 기반 직업 매칭, MBTI·BIG5 검사, 입사 서류 및 면접 컨설팅, 퍼스널컬러 분석 등 청년 맞춤형 취업 역량 강화 프로그램이 운영됐다. 인기 유튜버 드로우앤드류가 ‘선택과 결정이 두려운 너에게 지금 가장 필요한 말들’을 주제로 진행한 특강은 자기 계발과 진로 설계에 대한 청년들의 공감을 끌어냈다.
박효진 영진전문대 학생복지취업처장(교수)은 “이번 잡 엑스포(JOB EXPO)는 청년들이 자기 이해와 진로 설계를 거쳐 취업 준비와 매칭까지 단계별로 실전 역량을 기를 수 있도록 기획됐다”고 말했다.
