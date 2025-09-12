동아일보

전국에 가을비 내린다…밤 사이 시간당 30㎜ 폭우[오늘날씨]

  • 뉴시스(신문)
코멘트

글자크기 설정

‘가뭄’ 강릉에 최대 60㎜ 단비
최저 16~24도, 최고 25~29도

전국 곳곳에 비가 내린 1일 경기 수원시 망포역 인근 버스정류장에서 출근길 시민들이 우산을 쓴 채 버스를 기다리고 있다. 2025.09.01 [수원=뉴시스]
전국 곳곳에 비가 내린 1일 경기 수원시 망포역 인근 버스정류장에서 출근길 시민들이 우산을 쓴 채 버스를 기다리고 있다. 2025.09.01 [수원=뉴시스]
금요일인 12일 오후부터 다음날까지 전국 대부분 지역에 많은 비가 내리겠다. 가뭄이 극심한 강원 동해안에도 최대 60㎜의 단비가 내릴 것으로 전망된다.

기상청은 “전국이 구름 많다가 오전부터 차차 흐려지겠다”며 “오후부터 내일 사이 전국 대부분 지역에 돌풍과 함께 천둥·번개를 동반한 매우 강하고 많은 비가 내리겠다”고 예보했다.

특히 밤 사이 시간당 30㎜ 이상 강한 비가 쏟아질 수 있어 시설물 관리에 유의해야겠다. 비는 토요일인 12일 밤시간대부터 잦아들겠다.

12일까지 이틀 동안 예상 강수량은 ▲수도권 30~80㎜(많은 곳 경기 남부 120㎜ 이상, 서울·인천·경기북부 100㎜ 이상) ▲서해5도 20~60㎜ ▲강원 내륙 산지 30~100㎜(많은 곳 120㎜ 이상) ▲강원 동해안 20~60㎜(많은 곳 강원 북부 동해안 80㎜ 이상) ▲대전·세종·충남, 충북 30~80㎜(많은 곳 충남 120㎜이상, 충북 북부 100㎜ 이상) ▲광주·전남·전북 30~80㎜(많은 곳 전북 120㎜ 이상) ▲부산·울산·경남, 경북 중·북부, 울릉도·독도 30~80㎜ ▲대구, 경북 남부 20~60㎜ ▲제주도 10~60㎜(많은 곳 산지 80㎜ 이상)이다.

저기압의 위치와 북동풍의 유입 정도에 따라서 비의 양에는 큰 차이가 있을 수 있다. 비가 내리면서 늦더위는 한 풀 꺾일 것으로 전망된다.

이날 아침 최저기온은 16~24도, 낮 최고기온은 25~29도 사이를 오르내리겠다.

주요 지역 아침 최저기온은 서울 21도, 인천 22도, 수원 20도, 춘천 17도, 강릉 19도, 청주 21도, 대전 21도, 전주 20도, 광주 20도, 대구 19도, 부산 23도, 울산 21도, 제주 25도다.

낮 최고기온은 서울 28도, 인천 28도, 수원 27도, 춘천 28도, 강릉 27도, 청주 28도, 대전 27도, 전주 27도, 광주 27도, 대구 27도, 부산 28도, 울산 26도, 제주 31도다.

미세먼지 농도는 전 권역이 ‘보통’ 수준으로 전망된다.

[서울=뉴시스]
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

오늘의 추천영상

지금 뜨는 뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0