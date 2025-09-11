가수 정동원, 16살 때 ‘무면허 운전’ 혐의로 검찰 수사

트로트 가수 정동원 군(18)이 과거 면허 없이 자동차를 운전한 사실이 드러나 검찰 수사를 받고 있다.
11일 법조계에 따르면 서울서부지검은 최근 정 군을 도로교통법 위반(무면허운전) 혐의로 조사하고 있다. 정 군은 2023년 경남 하동군에서 운전면허 없이 차량을 운전한 혐의를 받고 있다. 현행법상 만 18세부터 면허를 취득할 수 있는데, 정동원은 2007년생으로 당시 자동차 면허를 가질 수 없는 나이였다.
논란이 일자 정 군 측은 “당시 하동 집 근처 산길 등에서 약 10분간 운전 연습을 했고, 동승자가 그 모습을 촬영한 사실이 있다”며 “정 군은 면허 없이 운전 연습을 한 잘못에 대해 크게 후회하며 반성하고 있다”고 말했다.
소속사에 따르면 정 군의 지인이 정 군의 휴대전화를 훔쳐 간 뒤 사진첩에 접근했고 ‘무면허 운전을 한 영상이 있다’며 금전을 요구하는 등 지속적으로 협박했다고 한다. 실제 3월 정 군을 협박한 일당 3명은 경찰에 붙잡혔으며 이 중 2명은 구속돼 재판받고 있다.
앞서 정 군은 2023년 자동차전용도로인 서울 동부간선도로에서 오토바이를 타다 도로교통법 위반 혐의로 입건됐다. 당시 검찰은 정 군이 미성년자이고 초범인 점 등을 고려해 기소유예 처분을 내렸다.
이수연 기자 lotus@donga.com
