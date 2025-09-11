무릎서 ‘뚝’ 소리 나며 통증…“중년이라면 ‘이 질환’ 의심”

중·장년층 무릎통증, 노화 아닌 연골판 손상 가능성
반월상연골판 손상 방치, 퇴행성관절염으로 이어져
[서울=뉴시스] 류난영 기자 = 무릎 통증은 단순한 불편함에서 그치지 않는다. 계단을 오르내릴 때 무릎 안쪽이 찌릿하거나, 굽혔다 펼 때 걸리는 듯한 이물감이 반복되고 움직일 때 ‘뚝’ 소리가 난다면 반월상연골판 손상을 의심해야 한다. 이를 방치하면 퇴행성관절염으로 이어질 가능성이 크다.
11일 의료계에 따르면 반월상연골판은 무릎 관절 내 대퇴골과 경골 사이에 위치한 초승달 모양의 섬유성 연골로, 충격을 흡수하고 체중을 분산하며 관절 안정성과 연골 보호에 중요한 역할을 한다.
‘도가니’라고 불리는 반월상연골판은 무릎에서 충격을 흡수하고 체중을 분산하는 핵심 구조물이다. 그러나 50~70대가 되면 수분이 빠져나가 마른 스펀지처럼 탄력이 줄면서, 특별한 외상이 없어도 일상적인 동작만으로 쉽게 미세 손상이 생길 수 있다.
손상된 조각이 관절 사이에 끼면 무릎이 펴지지 않거나 구부러지지 않는 ‘잠김 증상’이 나타나며, 억지로 움직일 경우 ‘딱’ 소리와 함께 풀리기도 한다. 이는 이미 손상이 진행된 상태에서 추가 파열 위험이 있다는 신호다.
허동범 연세스타병원 원장(정형외과 전문의)은 “무릎은 체중을 가장 많이 지탱하면서도 구조적으로 불안정해 작은 손상에도 다른 조직으로 부담이 확산된다”며 “특히 연골판이 파열되면 관절 연골이 빠르게 닳아 결국 퇴행성관절염으로 이어질 수 있다”고 설명했다.
실제로 연골판이 제 기능을 하지 못하면 충격이 고스란히 관절 연골에 전달돼 국소 손상이 발생하고, 찢어진 조각이 염증을 반복적으로 유발해 관절 마모 속도를 높인다.
이미 퇴행성관절염이 있는 환자라면 상황은 더욱 복잡해진다. 단순한 뻣뻣함이나 시큰거림을 넘어 잠김이나 걸림 같은 기계적 증상이 동반되며, 치료도 까다로워진다. 관절염 환자가 무릎이 갑자기 펴지지 않거나 소리가 심해졌다면 연골판 손상이 겹쳤을 가능성이 높다.
연골판 손상은 비수술적 치료만으로는 한계가 있다. 가벼운 경우 약물·주사·물리치료, 체중 조절로 증상 완화를 기대할 수 있지만, 구조적 파열이 회복되기는 어렵다. 특히 잠김이나 걸림 증상이 반복되면 관절내시경을 이용한 봉합술이나 부분 절제술 같은 수술적 치료가 필요하다. 반월상연골판은 혈액 공급이 적어 자연 치유가 힘들고, 방치 시 관절염 진행이 빨라지기 때문이다.
예방을 위해서는 생활 습관 관리가 필수다. 쪼그려 앉기나 양반다리처럼 무릎에 과부하를 주는 자세는 피하고, 체중을 적정하게 유지해야 한다. 또한 무리한 등산보다는 평지 걷기, 실내 자전거, 스트레칭 같은 저충격 운동이 무릎 건강을 지키는 데 도움이 된다.
허동범 연세스타병원 원장은 “중·장년층 무릎 통증을 단순 노화로 여기기 쉽지만, 그 뒤에 연골판 손상이 숨어 있는 경우가 많다”며 “무릎 불편감이 반복된다면 조기 진단을 받아야 하며, 생활 습관만 잘 관리해도 관절염 진행을 늦추고 관절 건강을 지킬 수 있다”고 조언했다.
