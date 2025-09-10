국민과 함께 시작하는 ‘건강수명 5080 국민운동’ 출범

건강수명 5080 국민운동본부 소개 순서에서 상임운영위원인 윤지현 서울대학교 식품영양학과 교수는 “이 운동은 단순한 캠페인이 아니라 정부·국회·전문가·시민사회가 함께 참여하는 범국민 연대”임을 강조하며 “본부는 2050년 건강수명 80세 실현, 10년 내 건강수명 격차 절반 축소, 의료비 10% 절감, 요양기간 30% 단축을 목표로 하고 있으며, 이를 위해 매달 직역별 정기 토론회, 국민 건강 축제, 생활 속 운동 캠페인 등을 추진해 나갈 계획”이라고 밝혔다.이어진 건강수명 5080 상징 발표 순서에서는 서울대학교 미술대학 김경선 교수가 건강수명 5080 국민운동의 상징인 ‘건강 구름’을 공개했다. 김 교수는 “하늘 위로 자유롭게 흐르는 구름처럼, 국민 누구나 건강하게 오래 살 수 있는 사회를 만들겠다는 뜻을 담았다”고 소개하며, “푸른색은 생명과 희망을, 흰색은 순수한 연대를 의미한다”고 설명했다.마지막으로 건강수명 10대 국민정책 제안을 맡은 노진원 국민정책위원장(연세대학교 보건행정학부 교수)은 △예방 중심 건강 관리 △AI·디지털 헬스를 통한 맞춤형 서비스 △필수의료 강화와 의료비 부담 완화 △스마트 돌봄·재택 요양 확산 △지역·소득 건강 격차 해소 △구강 건강 관리 △맞춤형 영양·식생활 개선 △과학적 운동 처방 △응급·재활 연속 돌봄 △국민 참여형 건강문화 확산 등 10대 과제를 제시했다.건강수명 5080 국민운동본부는 출범 이후 매월 직역별 정기 토론회와 연례 대토론회를 통해 현장의 목소리를 수렴하고, 정책 제안과 예산 확보를 위한 구체적인 실행 전략을 마련할 예정이다. 또한 생활 속 건강실천 캠페인과 국민 참여형 프로그램을 확대하여, 국민 누구나 일상에서 건강수명 연장에 동참할 수 있는 환경을 조성해 나갈 계획이다.