김종국, 5일 비연예인 여성과 결혼…사회는 유재석

  동아닷컴

  입력 2025년 9월 5일 10시 21분

가수 김종국이 5일 비연예인 여성과 가족·지인만 초대한 비공개 결혼식을 올린다. 결혼식 사회는 유재석이 맡으며, 신혼집은 서울 강남 논현동 새 주택이다. 사진=뉴시스
가수 김종국(49)이 5일 비연예인 여성과 결혼식을 올린다. 예식은 가족과 가까운 지인들만 참석하는 비공개 형식으로 진행된다.

신부는 누구?…김종국 “연예계 사람 아냐”

신부에 관한 정보는 알려지지 않았다. 김종국은 최근 SBS ‘런닝맨’에서 “연예계 쪽에 있는 분이 아니다”며 “여러분이 절대 모르는 분”이라고 신부 신상을 공개하지 않겠다는 뜻을 밝힌 바 있다.

결혼식 사회는 김종국과 오랜 인연을 이어온 방송인 유재석이 맡는다. 유재석은 방송에서 “처음엔 30주년 콘서트 얘기인 줄 알았다. 그날 녹화가 있지만 일정을 조율해 참석하겠다”며 의리를 드러냈다.

김종국은 올 초 SBS ‘미운 우리 새끼’를 통해 서울 강남 ‘논현 아펠바움 2차’를 62억 원에 현금 매입했다고 공개하며 “결혼을 하려면 준비해야 한다”고 말해 관심을 모았다. 이 주택은 두 사람의 신혼집이 될 것으로 보인다.

“잘 살겠습니다”…김종국, 팬카페에 결혼 소식 전해

김종국은 지난달 팬카페에 자필 편지를 남겨 결혼 소식을 직접 알렸다. 그는 “언젠가 이런 글을 쓰게 될 거라 마음속으로 준비했지만 막상 쓰려니 떨리고 긴장된다”며 “많이 늦었지만 이렇게 가는 게 다행이다. 잘 살겠다”고 다짐했다.

김종국은 1995년 데뷔 이후 28년간 가수로 활동하며 수많은 히트곡을 남겼고, 예능에서도 활약하며 사랑받아왔다. 팬들은 이번 결혼을 계기로 그의 새로운 출발을 응원하고 있다.

김승현 기자 tmdgus@donga.com
댓글 0

