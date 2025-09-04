천차만별 도수치료 평균 10만원… 60만원 받기도

광주 한 의원의 도수치료 최고가는 60만 원이다. 2시간 동안 관절가동술 및 교정술, 개인 운동 교육 등이 포함된 가격이다. 반면 경기 성남시의 한 의원에서는 물리치료를 받는 환자를 대상으로 간단한 수기 치료만 하는 300원짜리 비급여 도수치료를 제공한다.
건강보험이 적용되지 않아 환자가 진료비를 전액 부담하는 비급여 항목 가격이 천차만별인 것으로 나타났다. 보건복지부와 건강보험심사평가원은 3일 이런 내용의 ‘2025년 비급여 진료 비용’을 심평원 홈페이지에 공개했다. 조사 대상은 693개 비급여 항목으로, 지역별 가격순 검색이 가능하다.
환자가 많이 찾는 의원급의 도수치료 중간 가격은 10만 원, 최고 가격은 25만5000원이다. 체외충격파도 전체 의료기관 중간 금액은 7만 원, 최고는 31만9000원으로 4배 이상으로 차이가 났다. 근골격계 통증 완화 주사인 증식치료는 전체 의료기관 중간 금액 5만 원, 최고 금액은 25만 원으로 5배 차이가 발생했다. 의료계 관계자는 “같은 비급여 항목도 시술 부위, 난도, 소요 시간, 투입 장비 등에 따라 비용이 달라진다”고 설명했다.
임플란트는 중간 금액이 120만 원이지만, 최고 금액은 의료기관 종류에 따라 200만∼461만 원으로 차이가 컸다. 비교 대상 571개 항목 중 48.7%(278개)는 의료기관 간 가격 편차가 지난해보다 커졌다.
