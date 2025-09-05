수시 비중이 정원의 90% 이상… 학생부 교과 100% 반영

경남 김해에 있는 가야대학교(총장 안상근)는 1993년 설립해 30년의 역사를 품고 새로운 70년을 향해 질주하는 혁신과 리셋으로 100년 대학의 기틀을 다져나가고 있다. 가야대는 ‘인내천 사인여천(사람이 곧 하늘이니 사람 섬기기를 하늘같이 하라)’의 건학 이념처럼 학생이 중심이 되고 학생이 성공하는 교육중심대학이다. 다양한 진로 지도를 바탕으로 학생의 취업 역량 강화에 초점을 맞추고 있으며 그 결과 2024년도 76.2%(대학알리미 공시)의 높은 취업률을 기록했다.
가야대가 매년 70% 이상의 높은 취업률을 유지하고 있는 비결은 무엇보다 산업 맞춤형 학과들로 구성돼 있다는 점이다. 가야대는 학생들의 선호도가 높은 △보건계열 간호학과, 방사선학과, 물리치료학과, 스포츠재활복지학과 △사범계열 특수교육과(초등특수교육전공) △인문사회계열 사회복지상담학과, 치유웰니스학과 △광역계열 자유전공학부로 구성돼 있다. 또한 현장 실무형 인재 양성을 위한 교육과정을 특성화했다는 점이다. 가야대는 전공 관련 교과를 전공이론과 전공실기로 구분하고 이론(강의실)과 실습(현장)을 연계해 이론과 실무능력을 겸비한 전문가로 키워내고 있다. 이를 통해 학생들은 현장 적응력이 향상되고 전문인으로서 직업관이 확립되며, 기업은 실습 기간의 태도와 문제 해결 능력을 파악해 적합한 인재를 조기 확보할 수 있다. 아울러 ‘맞춤형 경력 개발 프로그램(KAYA job-go!!)’을 통해 학생들의 입학에서 취업까지 다양하고 체계적인 교육 지원을 통해 현장 밀착형 전문 인력을 양성하고 있다.
가야대는 재학생 등록금 대비 장학금 지급률이 58.54%(대학알리미 2024년 공시)로 반값 등록금을 초과 실현했다. 국가유형Ⅰ·Ⅱ 장학금, 지역인재장학금, 국가근로장학금에 더해 17.47%(대학알리미 2024년 공시)의 높은 교내 장학금 지급으로 이뤄낸 성과다. 향후에도 국가장학금 신청 및 국가근로장학생을 확대하고 교내외 장학금으로 포인트장학금, 가족장학금, 성적우수장학금, 성적향상장학금, 저소득장학금, 푸른등대 삼성기부 장학금, 한마음창원병원 장학금 등을 지속 유지해 학생들의 어려움을 해소해 나갈 방침이다.
이런 노력들로 가야대는 간호교육 5년 인증(2025∼2030년), 기관평가인증 획득, 재활복지특성화부문 대한민국 교육대상(조선에듀 2020년 선정) 수상 등 교육 경쟁력을 갖춘 대학으로 널리 인정받고 있다.
가야대는 2025년 교육부와 경상남도가 주관하는 ‘RISE(지역혁신 중심 대학지원체계)’ 사업에 선정돼 지역과 함께 성장하는 글로컬 산학협력 대학으로 도약하고 있다. 본 사업을 통해 △원전·비파괴 산업 분야 전문인력 양성 △스포츠 전문 물리치료 인재양성 △스마트헬스케어 간호 전문인력 양성 △농어촌 고령자 대상 낙상예방 및 AI 기반 건강관리 연구 등 4대 중점 프로젝트를 추진 중이다. 특히 전공 교과와 비교과 프로그램, AI 융합 실습 콘텐츠, 산업체 연계 교육과정을 통해 실무 역량 중심의 지역 맞춤형 교육 혁신을 실현하고 있으며 지역 기관과의 협력 기반 연구와 기술이전도 활발히 진행 중이다. 또한 인제대의 ‘글로컬대학30’ 비전인 ‘올 시티 캠퍼스’를 기반으로 경남도, 김해시, 김해상공회의소 등과 함께 교육·산업·지역의 대전환을 목표로 하는 ‘올 시티 트랜스포메이션’을 추진하는 사업에 공동 참여하고 있다.
2026학년도 수시모집 주요 사항
가야대는 2026학년도 수시모집에서 정원 내 380명, 정원 외 23명 등 총 403명을 모집한다. 학생부 교과 100%를 반영하고 복수지원 및 문·이과 교차지원이 가능하다. 모집 기간은 오는 8∼12일이다.
가야대는 수시모집 비중을 정원의 90% 이상 높게 두고 있으며 수능최저등급 제한이 없어서 지원자들에게 수능에 대한 부담을 줄였다. 전형 방법은 전 모집단위에서 학생부 교과를 100%를 반영한다. 반영 교과목은 국·영·수학 중 상위 6과목, 사회(도덕·역사 포함), 과학, 한국사, 체육 교과 중 상위 2과목 등 총 8과목을 반영한다. 단 체육은 스포츠재활복지학과만 해당한다. 이 중 진로선택과목은 최대 2개를 반영할 수 있다. 전형 간 복수지원이 가능해 △가야인재전형 △일반학생전형 △지역인재전형을 동시에 지원할 수 있다.
김윤아 입학처장은 2026학년도 지원 전략을 설명하며 “일반학생전형은 고등학교 졸업(예정)자 등 동등한 학력 소지자는 모두(일반계고 포함) 지원 가능해 자격 범위가 넓기 때문에 경쟁률이 다소 높을 수 있다”고 말했다.
가야인재전형은 일반고(인문계고) 학생, 특목고(예체능특목고 제외), 일반고교 교육과정 이수(예정)자가 지원 가능한 전형이다. 일반고(인문계고) 재학 또는 졸업생은 가야인재전형에 지원하는 것이 내신 등급 반영 면에서 유리하다고 할 수 있다.
지역인재전형은 경남·부산·울산 지역 소재 ‘초·중등교육법’ 제2조에 따른 고등학교에서 입학부터 졸업까지 모든 교육과정을 이수한 자가 지원할 수 있으며 해당 학과는 간호학과, 물리치료학과이다.
