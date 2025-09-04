동아일보

외국인도 궁금한 한국의 ‘푸른 하늘’

  • 동아일보
코멘트

글자크기 설정


3일 서울 중구 서울광장에서 열린 ‘제6회 푸른 하늘의 날’ 행사에서 외국인들이 하늘사랑 그림 공모전 수상작을 관람하고 있다. 푸른 하늘의 날(9월 7일)은 유엔이 지정한 기념일로, 대기오염의 심각성을 알리고 청정 대기 실현을 다짐하기 위해 제정됐다.

#푸른 하늘의 날#푸른 하늘#서울광장
양회성 기자 yohan@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0