본문으로 바로가기
동아일보
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
언어선택
방문하고자 하는 언어의 홈페이지를 선택하세요.
한국어
English
中文(簡体)
日本語
마이페이지
전체메뉴 펼치기
사회
외국인도 궁금한 한국의 ‘푸른 하늘’
동아일보
입력
2025-09-04 03:00
2025년 9월 4일 03시 00분
양회성 기자
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20250903/132315185/2" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
3일 서울 중구 서울광장에서 열린 ‘제6회 푸른 하늘의 날’ 행사에서 외국인들이 하늘사랑 그림 공모전 수상작을 관람하고 있다. 푸른 하늘의 날(9월 7일)은 유엔이 지정한 기념일로, 대기오염의 심각성을 알리고 청정 대기 실현을 다짐하기 위해 제정됐다.
#푸른 하늘의 날
#푸른 하늘
#서울광장
양회성 기자 yohan@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
댓글
0
댓글을 입력해 주세요
등록
지금 뜨는 뉴스
檢개혁 강성층 뜻대로… 與 “행안부에 중수청” 목소리만 쏟아져
美, 코인 규제서 육성으로… “신사업 모델 개발” 월가도 진화중
재구속 이후 ‘사법 보이콧’ 尹… “軍탄압말고 내게 책임 물어라”
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
0
닫기
댓글
0
뒤로가기
댓글 0