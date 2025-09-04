‘경남통영호’ 7만4000km 도는 세계일주 시작

내년 3월 클리퍼 세계일주 요트대회 기항지 행사를 국내 최초로 유치한 경남 통영시가 영국 현지에서 요트 명명식을 열었다.
통영시는 천영기 시장을 단장으로 한 방문단이 지난달 30일(현지 시간) 영국 포츠머스에서 열린 ‘경남통영호(Team Tongyeong)’ 명명식에 참석했다고 3일 밝혔다. 경남도와 통영시는 세계일주 요트대회 주관사인 영국 클리퍼사의 팀 파트너 자격으로 배를 빌려 2025∼2026시즌 클리퍼 세계일주 요트대회에 참가했다.
1996년부터 시작된 이 대회는 약 11개월 동안 4만 해리(약 7만4000km)를 항해하며 전 세계 주요 해양도시를 기항하는 해양스포츠 행사다. 참가팀들은 돛과 바람만을 이용해 항해한다. 경남통영호를 비롯한 요트 11척은 지난달 31일 영국 포츠머스를 출항해 스페인, 우루과이, 남아프리카, 호주, 중국, 한국(통영), 미국, 파나마 등 세계 바다를 누비는 항해를 시작했다. 통영에는 내년 3월 기항한다.
경남도와 통영시는 통영에 머무는 동안 환영식, 요트 체험, 국제포럼 등 다양한 행사를 열 계획이다. 천 시장은 “경남통영호가 전 세계의 바다를 항해하며, 한국의 도전 정신과 통영의 해양문화를 전 세계에 널리 알려주는 좋은 기회가 되길 바란다”고 말했다.
