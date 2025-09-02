전공의 복귀에 수도권 병원 ‘활기’…지역·필수과는 여전히 ‘공백’

하반기 전공의 7984명 선발…비수도권 필수과는 충원율 10% 아래
의정갈등 전과 비교해 ‘소송 리스크’ 등 해소 안돼…복귀 유인 부족
하반기 전공의 모집에 약 8000명의 전공의가 최종 선발돼 업무에 본격 투입돼 ‘의료정상화’가 이뤄지는 가운데, 복귀 전공의의 대다수가 수도권·인기과에 편중돼 여전히 지역·필수과는 ‘의료공백’이라는 지적이다.
2일 보건복지부와 수련환경평가위원회에 따르면 2025년도 하반기 전공의(인턴 및 레지던트) 모집 결과, 최종 7984명이 선발됐다. 모집인원 대비 59.1%로, 선발 인원을 연차별로 보면 인턴 52%, 레지던트 61.2% 수준이다. 지역별로는 수도권 수련병원이 63.0%, 비수도권 수련병원이 53.5%로 조사됐다.
기존에 수련 중인 인원을 포함해 현재 수련 중인 전공의는 총 1만 305명으로 확인됐다. 지난해 3월 대비(임용대상자 1만 3531명) 76.2% 수준을 회복한 것이다. 지난 6월 전공의 규모는 2532명으로 예년 대비 18.7% 수준이었다.
과목별로는 정부의 수련환경 혁신지원 사업 대상인 8개 과목(내과, 외과, 산부인과, 소아청소년과, 응급의학과, 심장혈관흉부외과, 신경과, 신경외과)이 예년 대비 70.1%, 그 외 과목은 예년 대비 88.4% 수준으로 나타났다. 복지부는 전공의 기피가 심한 8개 과목을 대상으로 근무 여건 개선비용과 교육 지원을 제공하는 수련환경 혁신지원 사업을 운영하고 있다.
전날부터 수련을 시작한 병원은 활기를 보인다. 특히 레지던트 2~4년 차인 상급연차는 수련 재개와 함께 곧바로 당직을 서는 등 본격 실무에 투입되고 있는 것으로 나타났다. 그간 진료·수술을 대기해야 했던 환자들은 불편이 해소되고 있다며 반색하는 분위기다.
세브란스 병원 관계자는 “준비 기간이라고 할 게 없이, 복귀 첫날부터 본격적으로 업무에 들어갔다”며 “앞으로 2~3개월 정도는 진료 지원(PA) 간호사 등과의 업무 조정을 해나갈 것으로 보인다”고 말했다.
곧바로 실전 업무에 투입되며 혼란스러운 분위기도 감지된다. 빅5 병원 중 한 곳에 복귀한 레지던트 2년 차 전공의 A 씨는 이날 당직에 들어갔다. A 씨는 “전공의 근무시간 단축 시범사업에 따라 24시간 근무하게 됐는데, 지켜지지 않는 곳도 있을 것”이라고 우려했다.
전공의와 교수 간 신뢰 회복, 업무 분장 등 숙제가 남은 상황에서 전공의들은 근로기준법과 전공의 법 준수를 보장하기 위해 전국 단위의 노동조합 설립을 알렸다. 전날 노조 등록(신고)을 마친 대한전공의노동조합(전공의노조)은 오는 14일 발대식을 열 예정이다. 유청준 전공의노조 위원장은 “교수님들께서도 취지를 이해하시고 응원해 주실 것이라 생각한다”고 전했다.
‘의료 정상화’에 대한 기대감이 커지는 가운데 비수도권·필수과의 심장혈관흉부외과와 소아청소년과, 핵의학과는 충원율이 10% 미만으로 집계돼 ‘의료 공백’이 해소되지 않고 있다는 지적도 나온다.
수도권 소재 대학병원 레지던트 1년 차 B 씨는 “주변 이야기를 들어보면, 의정갈등 전부터 문제로 제기돼 온 ‘의료소송 리스크’, ‘과중한 업무’ 등이 해소되지 않았기 때문에 돌아갈 유인이 없다고 한다”고 설명했다.
정부는 이러한 문제를 파악하고 대책 마련에 집중할 것으로 예상된다. 이날 정은경 복지부 장관은 전공의 모집 결과에 대해 “지역·필수·공공의료 강화 필요성도 다시 한번 확인된 만큼 관련 정책을 차질 없이 추진하겠다”고 밝혔다.
