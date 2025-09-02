동아일보

김건희특검, ‘양평고속도로 의혹’ 국토부 서기관 압수수색

  • 입력 2025년 9월 2일 09시 45분

2일 오전 민중기 특검 사무실에 걸린 현판 앞에서 취재진이 대기하고 있다. 2025.7.2.뉴스1
김건희 특검팀(특별검사 민중기)이 ‘서울-양평고속도로 노선변경 특혜 의혹’ 관련 김모 국토교통부 서기관의 집과 사무실을 압수수색했다.

2일 오전 특검팀은 “오늘 양평고속도로 종점부 변경사건과 관련하여 국토교통부 서기관 김모 씨의 주거지와 근무지 등 5곳에 대하여 추가 압수수색을 실시하고 있다”고 밝혔다.

김 서기관은 2022년 국토부가 용역업체를 통해 서울-양평고속도로 타당성 조사를 진행할 당시 실무자로 일했다. 그는 2023년 양평고속도로 종점 변경 과정에 관여했다는 의혹을 받는다.

앞서 지난달 25일 김 서기관은 피의자 신분으로 특검에 출석해 서울-양평고속도로 노선변경 특혜 의혹과 관련해 조사받은 바 있다.

이 의혹은 2023년 5월 국토부가 서울∼양평고속도로의 종점 노선을 김 여사 일가 땅 일대로 바꿔 특혜를 주려 했다는 내용이다.

김 서기관은 당시 용역업체에 양평고속도로 노선 변경을 제안한 인물로 전해졌다.

당초 양평군 양서면으로 종점이 설정돼 사업이 예비타당성 조사를 통과했지만 윤석열 정부가 출범한 뒤 종점이 변경됐다. 논란이 일자 원희룡 당시 국토부 장관은 그해 7월 사업 백지화를 선언했다.

특검팀은 국토부와 양평군 등이 김 여사 일가에 특혜를 주려고 양평고속도로 사업의 타당성 조사 용역을 수행했던 민간 용역업체에 종점 변경을 압박했다고 의심하고 있다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
