합정역 승객 배터리서 연기… 30분 무정차 통과

열차 대기 승강장서… 일부 긴급대피
서울 마포구 지하철 2·6호선 합정역 승강장에서 배터리 화재로 연기가 발생해 약 30분간 열차가 무정차 통과하고 역사가 한때 폐쇄됐다.
1일 서울교통공사에 따르면 소방은 이날 오후 4시 15분경 “합정역 승강장에서 타는 냄새가 난다”는 신고를 접수했다. 열차를 기다리던 승객의 휴대전화 보조배터리에서 발생한 연기가 원인이었던 것으로 전해졌다.
연기 발생 직후 역내에 있던 일부 승객은 현장 안내에 따라 역사 바깥으로 긴급 대피했다. 현장에 출동한 119대원들은 보조배터리를 수조에 담그는 등의 조치로 오후 4시 37분 화재를 진압했다.
이날 화재로 서울교통공사는 오후 4시 30분경부터 합정역을 지나는 열차를 무정차 통과시키고 역사를 폐쇄하는 조치를 진행했다. 폐쇄 약 30분 후인 오후 5시 5분경 역사 입구 통로를 개방했으며 5시 10분경 승강장으로 향하는 통로의 폐쇄 조치도 해제했다. 무정차 통과도 오후 5시경부터 해제돼 열차 운영이 정상적으로 재개됐다.
정서영 기자 cero@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0