[구로구] 보건소가 치매 통합관리… 모범적 행정 서비스 표창

적극행정 우수사례 선정해 시상
구로구(구청장 장인홍)가 ‘2025년 상반기 적극행정 우수사례’ 5건을 선정해 시상했다.
치매 검진·병원 동행 사업, 최우수 사례로
우수사례 발굴해 적극적 업무추진 유도
우수사례는 구청 부서와 동 주민센터 및 산하기관에서 제출된 사례 중 서면 심사와 직원 및 주민 투표 등을 거쳐 선정된다.
이번 최우수 사례로는 구로구보건소 건강증진과의 치매 통합관리 서비스가 선정됐다. 치매 고위험군 중 거동이 불편하거나 보호자가 부재해 진단검사를 적기에 받지 못하는 사각지대를 지원하고자 간호사가 동행해 치매 검진과 병원 진료를 돕고 정기적 사후관리를 제공하는 서비스로, 의료 사각지대 어르신의 실질적인 의료 접근 장벽을 해소했다는 평가를 받았다.
구는 우수사례 선정 부서에 표창과 시상금을 수여해 적극적인 업무추진 문화를 확산하고 주민이 체감할 수 있는 사업을 지속적으로 발굴해나간다는 계획이다.
장 구청장은 “앞으로도 직원들이 전문성과 창의성을 가지고 적극적으로 업무를 추진할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.
김수진 기자 genie87@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0