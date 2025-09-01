“대전∼남해선 철도 건설하자” 7개 군 협력

경남 함양군·산청군·하동군·남해군, 충북 옥천군, 전북 무주군·장수군 등 7개 기초자치단체가 ‘대전∼남해선 철도 건설’을 위한 공동 대응에 나섰다.
7개 군 대표는 지난달 29일 함양군청 대회의실에서 대전∼남해선 철도건설 사업의 제5차 국가철도망 구축계획 반영을 위한 업무협약식을 개최하고 공동 건의문을 채택했다. 철도 인프라가 부족한 지역의 교통 소외 문제를 해소하는 한편 덕유산과 지리산, 남해안을 연결하는 새로운 관광 수요를 창출하기 위해 전략적 연대에 나선 것이다.
7개 지자체는 대전 이남과 전북 동부, 경남 서부 지역이 장기간 철도 인프라로부터 소외됐다는 점을 지적했다. 이들은 공동선언문에 △철도 사각지대 해소를 통한 지역 간 균형 발전 유도 △덕유산·지리산·남해안을 연계한 관광 벨트 구축 △철도 운영을 통한 고용 창출과 지역경제 활성화 △친환경 교통수단 확보를 통한 탄소중립 실현 등 철도 건설의 필요성과 기대 효과 등을 담았다.
협약 이후 7개 군은 실무협의체를 중심으로 중앙부처 건의, 대국민 홍보 등 다각적인 노력을 이어갈 방침이다. 7개 군 대표는 “대전∼남해선 철도 건설은 단순한 교통망 확충을 넘어 국가 균형발전과 지방 소멸 위기 극복의 중요한 기반이 될 것”이라고 강조했다.
